Assassin’s Creed Black Flag Resynced: PS5 Pro überrascht im Grafikvergleich

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist zurück und diesmal geht es nicht nur um Nostalgie. Natürlich wollen viele Fans wieder mit Edward Kenway durch die Karibik segeln, Schiffe entern und sich in Havanna, Nassau oder auf hoher See verlieren. Doch bei einem modernen Remake stellt sich sofort eine andere Frage: Wie gut sieht das Spiel wirklich aus?

Ein neuer Grafikvergleich von ElAnalistaDeBits nimmt genau das unter die Lupe. Verglichen wurden die Versionen für PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und PC. Das Ergebnis fällt ziemlich erfreulich aus: Black Flag Resynced soll auf allen Plattformen stabil laufen und optisch stark wirken. Besonders auffällig ist aber die PS5 Pro, die laut Vergleich überraschend nah an die PC-Version herankommt.

Das ist gerade deshalb spannend, weil Ubisoft bei Technikvergleichen zuletzt nicht immer nur Applaus bekommen hat. Doch hier scheint das Remake einen deutlich runderen Eindruck zu machen.

Black Flag Resynced: 3 verschiedene Grafikmodi auf Konsolen

Auf Konsolen bietet Assassin’s Creed Black Flag Resynced laut dem Vergleich drei Darstellungsmodi. Damit orientiert sich Ubisoft offenbar an der Struktur, die Spieler bereits aus Assassin’s Creed Shadows kennen. Der Quality Mode setzt stärker auf Bildqualität und verbessert unter anderem Raytracing, Detailgrad, Wasserdarstellung, Haarqualität und weitere visuelle Effekte.

Der Performance Mode auf der normalen PS5 und Xbox Series X reduziert einzelne Effekte, soll aber weiterhin ein gutes visuelles Niveau halten. Besonders Raytracing bleibt nicht komplett außen vor, nur Raytracing-Reflexionen werden laut den Analysevideo reduziert.

Genau hier wird die PS5 Pro interessant. Im Performance Mode soll sie eine Bildqualität erreichen, die ungefähr dem Quality Mode der normalen PS5 und Xbox Series X entspricht. Heißt: Wer auf der PS5 Pro spielt, bekommt offenbar die bessere Mischung aus flüssiger Darstellung und hoher Grafikqualität.

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Die PS5 Pro muss sich nicht vor dem PC verstecken

Der PC bleibt natürlich die flexibelste Plattform. Je nach Hardware sind höhere Einstellungen, bessere Bildqualität und zusätzliche Optionen möglich. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die PS5 Pro laut Vergleich so gut mithalten kann. Für Konsolenspieler ist das ein gutes Signal. Spiele, die auf der normalen PS5 entweder bessere Grafik oder bessere Performance liefern, auf der Pro aber beides näher zusammenbringen. Bei Black Flag Resynced scheint das gut zu funktionieren.

Interessant ist auch der Blick auf die PC-Version. Mit einer RTX 3050 hat der Titel bei mittleren Einstellungen 30 FPS. Aktuelle Grafikkarten der RTX-50-Serie sollen dank DLSS sogar maximale Einstellungen mit flüssiger Performance ermöglichen. Das klingt nach einer vernünftigen Skalierung. Nicht jeder PC-Spieler sitzt vor einer High-End-Maschine. Natürlich wird es wie immer auf konkrete Einstellungen, Auflösung und Systemkonfiguration ankommen, welches Ergebnis du bekommst. Aber der erste Eindruck ist positiv: Ubisoft hat hier keine PC-Version abgeliefert, die nur auf sehr teurer Hardware gut funktioniert.

Am Ende zählt natürlich nicht nur die Grafik. Steuerung, Kämpfe, Seefahrt, Missionen und Modernisierungen müssen ebenfalls passen. Aber zumindest beim ersten Technikvergleich sieht es so aus, als hätte Ubisoft die Karibik nicht nur aufgehübscht, sondern ziemlich sauber in die aktuelle Generation gebracht. Wenn du wissen möchtet wie sich Black Flag Resynced spielt, dann empfehle ich dir den Testbericht von unserem Sinan.