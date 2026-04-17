PS5 Pro wird noch besser: PSSR 2 bekommt heimlich neue Updates

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die PS5 Pro ist technisch ohnehin schon ein Upgrade gegenüber der normalen PlayStation 5. Doch jetzt zeigt sich: Sony hat mit seiner KI-Technologie noch längst nicht fertig. Denn das neue Upscaling-System PSSR 2 wird bereits weiterentwickelt und das schneller als viele erwartet haben.

Die Info kommt direkt aus der Entwickler-Community. Ein Spieleentwickler bestätigte via Resetera.com, dass neue Algorithmus-Updates für PSSR 2 bereits existieren und Entwicklern zur Verfügung stehen. Das bedeutet: Sony arbeitet im Hintergrund aktiv weiter an der Bildqualität der PS5 Pro. Wenn du Besitzer dieser Konsole bist, ist das eine gute Nachricht, auch wenn du die Verbesserungen nicht sofort überall sehen wirst.

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Warum du die Updates nicht direkt bemerkst

Hier kommt der kleine Haken. Die neuen PSSR-Updates wirken sich nicht automatisch auf bestehende Spiele aus. Selbst wenn du in den Einstellungen der PS5 Pro den PSSR-Boost aktivierst, bleiben ältere Titel auf ihrem bisherigen Stand.

Der Grund: Die Verbesserungen müssen direkt von den Entwicklern in neue Spiele integriert werden. Das heißt: Der echte Unterschied zeigt sich vor allem bei kommenden Releases, wie Saros oder in jüngster Vergangenheit beim neuesten Resident Evil-Spiel.

Was PSSR 2 überhaupt besser macht

Schon die aktuelle Version von PSSR 2 bringt klare Vorteile gegenüber der ersten Generation:

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schärferes Bild bei gleicher Leistung

bessere Darstellung feiner Details

weniger Flimmern bei Objekten wie Gras oder Zäunen

stabilere Darstellung bei Bewegung

Besonders auffällig: Die Technik benötigt sogar weniger GPU-Zeit, liefert aber gleichzeitig mehr Bildinformationen. Das ist genau das, was moderne Upscaling-Technologien erreichen wollen.

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Sony verfolgt eine klare Strategie

Die Entwicklung zeigt deutlich, wohin die Reise geht. Sony will die Grafikleistung nicht nur über Hardware steigern, sondern auch über Software und KI. Genau wie bei NVIDIA DLSS oder AMD FSR wird das Upscaling zur zentralen Technologie.Neue Verbesserungen können auch nach Release der Konsole noch integriert werden.

Mit jedem neuen PSSR-Update könnten kommende Spiele noch besser aussehen, ohne dass du neue Hardware brauchst. Denn genau dort wird sich zeigen, was wirklich in der PS5 Pro steckt. Spätestens bei GTA 6 werden wir es wohl „alle“ sehen.

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