Neues PS5 Pro-Modell erscheint bereits in wenigen Tagen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Was steckt hinter dem neuen PS5 Pro Modell? Die PlayStation 5 Pro ist noch nicht einmal ein Jahr auf dem Markt, da gibt es schon Hinweise auf eine erste Hardware-Revision. Laut dem bekannten Insider billbil-kun soll Sony Interactive Entertainment bereits Ende September 2025 eine überarbeitete Version der Konsole veröffentlichen. Doch während viele Fans auf ein „Slim“-Modell oder ein größeres Redesign hoffen, sieht es ganz anders aus.

Die PS5 Pro erschien im November 2024 und ist Sonys bisher stärkstes Konsolenmodell. Mit einer deutlich besseren GPU und der hauseigenen PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sollte sie Spiele auf ein neues technisches Level heben. In den meisten Fällen hielt die Konsole, was Sony versprach – einzig der hohe Preis von 799,99 Euro und das Fehlen eines Standard-Disc-Laufwerks sorgten für Kritik. Mittlerweile auch die geringe Unterstützung seitens der Spiele-Entwickler.

Werbung

Wann erscheint das neue Modell in Europa?

Laut geleakten Zertifizierungsunterlagen aus Japan und einem Bericht von Dealabs.com soll das Modell mit der Kennung CFI-7121 am 30. September 2025 in Europa erscheinen. Auf den ersten Blick wird es aber keine optischen Unterschiede zur bisherigen PS5 Pro geben. Damit ist klar: Ein „Slim“-Ableger ist aktuell nicht geplant.

Sony folgt damit seiner üblichen Tradition. Auch frühere PlayStation-Konsolen erhielten interne Anpassungen, ohne dass Fans äußerlich große Unterschiede bemerkten. Ziel ist es, die Produktion günstiger und effizienter zu machen, ohne dass Spieler bei Leistung oder Speicherplatz Abstriche hinnehmen müssen.

„Neue“ PS5 Pro: Welche Änderungen erwarten die Spieler?

Die größten Anpassungen sollen unter der Haube stattfinden. Insider vermuten:

Werbung

Bessere Energieeffizienz : Die neue PS5 Pro könnte weniger Strom verbrauchen.

: Die neue PS5 Pro könnte weniger Strom verbrauchen. Leiseres Kühlsystem : Weniger Abwärme sorgt für ein ruhigeres Spielerlebnis.

: Weniger Abwärme sorgt für ein ruhigeres Spielerlebnis. Gleicher Speicher : Die Konsole behält ihre 2 TB SSD, anders als die Standard-PS5, deren Speicher zuletzt sogar reduziert wurde.

: Die Konsole behält ihre 2 TB SSD, anders als die Standard-PS5, deren Speicher zuletzt sogar reduziert wurde. Unveränderter Preis: Mit 799,99 Euro bleibt die PS5 Pro so teuer wie bisher.

Damit zielt Sony vor allem darauf ab, die Produktionskosten zu senken. Das Unternehmen könnte etwa günstigere Materialien für Kühler oder das Mainboard nutzen. Eine gängige Praxis, die Fans kaum bemerken werden.

Was bedeutet das für die Zukunft der PS5 Pro?

Ein richtig großes Upgrade erwartet Spieler allerdings erst später: 2026 soll die PS5 Pro noch einmal eine größere Überarbeitung erhalten. Ob es sich dabei um ein Design-Update oder tiefere Hardware-Veränderungen handelt, ist aktuell offen. Sehr wahrscheinlich dürfte dies mit dem Launch von GTA 6 etwas zu tun haben.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!