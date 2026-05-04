Call of Duty 2026: Erste MW4-Hinweise lösen große Fan-Debatte aus

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kommt die Ankündigung des nächsten Call of Duty näher? Ein neuer Hinweis aus der Community sorgt gerade für Spekulationen. Der bekannte Leaker Alaix schreibt auf X.com, dass Vorbesteller-Inhalte zu Modern Warfare 4 langsam in Black Ops 7 beziehungsweise in der Call-of-Duty-App auftauchen sollen. Für viele Fans klingt das nach einem klaren Zeichen: Die Enthüllung könnte bald bevorstehen.

Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Activision hat Modern Warfare 4 bisher nicht angekündigt. Auch der Name bleibt vorerst ein Gerücht. Trotzdem passt der Zeitpunkt gut in den üblichen CoD-Rhythmus. Der Xbox Games Showcase 2026 findet am 07. Juni 2026 um 19:00 Uhr statt und wäre ein naheliegender Ort für eine große Enthüllung. Microsoft bewirbt das Event offiziell als Showcase mit anschließender Gears of War: E-Day Direct.

Warum der Leak gerade jetzt so spannend ist

Auf Reddit wird der Hinweis bereits intensiv diskutiert. Die Community fragt sich, ob ein Reveal kurz bevorsteht. Interessant ist vor allem, worüber die Fans sprechen. Viele wünschen sich nicht nur den nächsten klassischen Multiplayer, sondern auch wieder einen starken PvE-Modus. Besonders häufig fällt dabei DMZ. Der Modus aus Warzone 2.0 hatte eine treue Fangemeinde, wurde aber auch stark diskutiert, weil PvP-Spieler den entspannteren Extraction-Ansatz für manche Nutzer zerstörten.

Die spannendste Debatte dreht sich um die mögliche Rückkehr von DMZ. Einige Spieler wünschen sich einen reinen PvE-Modus, weil sie die Missionen, das Looten und die offene Struktur mochten, aber keine Lust auf „Sweats“ hatten. Andere wollen genau das Gegenteil. Für sie gehört die Gefahr durch andere Spieler zum Reiz.

Ein Kommentar bringt es gut auf den Punkt: Wenn DMZ zurückkommt, sollte es idealerweise beides geben: PvPvE und einen reinen PvE-Modus. Das wäre tatsächlich ein kluger Weg. Casual-Spieler könnten entspannter Missionen erledigen, während Hardcore-Fans weiter den Druck echter Gegner suchen.

GTA 6 könnte den Marketing-Plan erschweren

Ein weiterer großer Punkt in der Diskussion ist GTA 6. Rockstar peilt den Release für den 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X/S an. Damit würde ein neues Call of Duty im Herbst 2026 in einem extrem schwierigen Umfeld erscheinen. Ein November-Start von (nennen wir es) Modern Warfare 4 wäre äußerst riskant, selbst für CoD. Gleichzeitig bleibt das Franchise von Activision eine der größten Serien der Welt. Es wäre also kein kleines Spiel, das einfach untergeht, sondern ein echter Gigant gegen einen noch größeren Giganten.

Genau deshalb könnte eine frühe Enthüllung im Juni Sinn ergeben. Activision hätte dann mehrere Monate Zeit, um Modern Warfare 4 klar zu positionieren. Ein „zurück zu den Wurzeln“-Ton, ein düstereres Setting und ein überzeugender Zusatzmodus könnten helfen, die skeptische Community wieder einzufangen.

Aktuell gilt: Der Hinweis ist spannend, aber nicht bestätigt. Dass Vorbesteller-Daten oder interne Einträge vor einer Ankündigung auftauchen, wäre bei Call of Duty nicht ungewöhnlich. Angeblich soll der Shooter bereits im Oktober kommen.

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