Until Dawn 2 offiziell angekündigt: Neuer Horrortrip führt Spieler auf eine verfluchte Insel

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Sony Interactive Entertainment und Firesprite haben offiziell Until Dawn 2 für die PlayStation 5 angekündigt. Die Fortsetzung des beliebten Horror-Abenteuers setzt erneut auf eine Mischung aus Spannung, übernatürlichem Schrecken und folgenschweren Entscheidungen, bei denen jede Handlung über Leben und Tod entscheiden kann.

Bereits die ersten Informationen deuten darauf hin, dass Fans des Originals erneut vor schwierige Entscheidungen gestellt werden, während sie versuchen, einem tödlichen Albtraum zu entkommen.

Auf der Jagd nach dem nächsten viralen Hit

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Gruppe ehrgeiziger Geisterjäger, die auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Reichweite einen gefährlichen Ort aufsucht. Ihr Ziel ist eine abgelegene Insel, die von düsteren Legenden und unheimlichen Geschichten umgeben ist.

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Die Insel soll von den Ereignissen rund um eine geheimnisvolle Frau geprägt sein, deren Geschichte von Dämonen, Geistern und übernatürlichen Erscheinungen erzählt. Was zunächst wie die perfekte Gelegenheit für spektakuläre Aufnahmen und einen viralen Erfolg wirkt, entwickelt sich jedoch schnell zu einem Kampf ums Überleben.

Schon bald beginnen die erschreckenden Erzählungen Realität zu werden. Die Grenzen zwischen Mythos und Wirklichkeit verschwimmen, während die Gruppe mit immer größeren Gefahren konfrontiert wird.

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Entscheidungen bleiben das Herzstück

Wie bereits im ersten Until Dawn steht auch in der Fortsetzung die Entscheidungsfreiheit der Spieler im Mittelpunkt. Jede Handlung kann den Verlauf der Geschichte beeinflussen und weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.

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Sony betont ausdrücklich, dass das Leben der Charaktere erneut in den Händen der Spieler liegt. Wer überlebt und wer dem Horror zum Opfer fällt, hängt davon ab, welche Entscheidungen getroffen werden.

Dieses Spielprinzip machte bereits den Vorgänger zu einem der bekanntesten interaktiven Horror-Erlebnisse der vergangenen Jahre. Statt nur zuzusehen, müssen Spieler aktiv Verantwortung für das Schicksal der Figuren übernehmen.

Horror, Angst und Überlebenskampf

Die kurze Beschreibung von Sony lässt erkennen, dass die Insel weit mehr bereithält als bloße Geistergeschichten. Die Protagonisten müssen nicht nur gegen ihre eigenen Ängste ankämpfen, sondern auch gegen die Bedrohungen, die ihnen auf der Insel begegnen.

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Welche Kreaturen oder Gefahren konkret auf die Spieler warten, wurde bislang noch nicht verraten. Klar ist jedoch, dass die übernatürlichen Elemente erneut eine zentrale Rolle spielen werden.

Die Kombination aus psychologischem Horror, düsterer Atmosphäre und permanentem Entscheidungsdruck dürfte damit auch in Until Dawn 2 wieder im Vordergrund stehen.

Noch viele Fragen offen

Abseits der ersten Storydetails hält sich Sony derzeit noch bedeckt. Informationen zum Gameplay, zu den Charakteren oder zu einem möglichen Erscheinungstermin wurden bislang nicht veröffentlicht.

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Dennoch dürfte die Ankündigung bei Horror-Fans für Aufmerksamkeit sorgen. Das Original entwickelte sich nach seiner Veröffentlichung zu einem Kulttitel und überzeugte vor allem durch seine verzweigte Handlung sowie die zahlreichen möglichen Enden.

Mit Until Dawn 2 möchte Sony nun an diesen Erfolg anknüpfen und Spieler erneut in eine Geschichte entführen, in der jede Entscheidung zählt und das Überleben alles andere als garantiert ist.