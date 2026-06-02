Silent Hill: Townfall erscheint im September

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Konami, Annapurna Interactive und Entwickler Screen Burn Interactive haben den Veröffentlichungstermin für Silent Hill: Townfall bekannt gegeben. Das neue Kapitel der legendären Horrorreihe erscheint am 24. September 2026 für PlayStation 5 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store. Gleichzeitig wurden Vorbestellungen gestartet und zahlreiche neue Informationen zur Handlung, den Rätseln und den Horror-Elementen des Spiels veröffentlicht.

Mit jedem neuen Trailer enthüllt Silent Hill: Townfall weitere Puzzleteile seiner Geschichte. Statt klassische Story-Enthüllungen in den Vordergrund zu stellen, setzt das Entwicklerteam auf Geheimnisse, Atmosphäre und Interpretationsspielraum. Genau dieser Ansatz gehört seit jeher zu den Markenzeichen der Silent Hill-Reihe.

Rückkehr in den Nebel

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Simon, der sich auf der geheimnisvollen Insel St. Amelia wiederfindet. Die bisherigen Trailer deuteten bereits an, dass Simon eine Verbindung zu diesem Ort besitzt, obwohl ihm vieles fremd erscheint.

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Neu vorgestellt wurde außerdem die Figur Zoe. Sie arbeitet als Krankenschwester in einer örtlichen Familienklinik und scheint eine wichtige Rolle innerhalb der Handlung einzunehmen. Im aktuellen Trailer fordert sie Simon dazu auf, auf die Insel zurückzukehren, stellt gleichzeitig jedoch die Frage, warum er überhaupt dort ist.

Diese widersprüchliche Situation deutet bereits an, dass Realität, Erinnerung und Wahrnehmung erneut zentrale Themen der Geschichte sein werden. Fans der Reihe dürfen sich damit auf eine psychologisch geprägte Erzählung freuen, die typisch für Silent Hill ist.

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Rätsel als Teil der Geschichte

Ein besonderes Augenmerk legen die Entwickler auf die Gestaltung der Rätsel. Laut Screen Burn sollen diese nicht einfach als Hindernisse dienen, um den Spielfortschritt zu verlängern. Stattdessen sind sie direkt mit der Handlung verwoben.

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Jedes Rätsel wurde parallel zur Story entwickelt und soll neue Informationen über die Welt, ihre Bewohner und Simons Situation offenbaren. Dadurch erhalten selbst scheinbar einfache Aufgaben eine narrative Bedeutung.

Dieser Ansatz erinnert an die stärksten Serienteile der Vergangenheit, in denen Rätsel nicht nur Denkaufgaben waren, sondern häufig Hinweise auf psychologische Konflikte oder verborgene Wahrheiten lieferten.

Natürlich darf auch der Horror nicht zu kurz kommen. Der aktuelle Trailer gewährt erstmals einen Blick auf eine neue Kreatur, die Simon in der düsteren Anderwelt verfolgt.

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Nicht jeder Gegner kann bekämpft werden. Während manche Begegnungen direkte Konfrontationen zulassen, bleibt in anderen Situationen lediglich die Flucht. Dadurch entsteht eine ständige Unsicherheit darüber, wann ein Kampf sinnvoll ist und wann das Verstecken die bessere Option darstellt.

Eine wichtige Rolle spielt dabei das sogenannte CRTV-Gerät. Zusammen mit der Späh-Mechanik hilft es dabei, Gefahren frühzeitig zu erkennen und unentdeckt zu bleiben. Wer zu unvorsichtig agiert, riskiert intensive Verfolgungsjagden, die schnell tödlich enden können.

PlayStation 5 setzt auf Immersion

Besonders auf PlayStation 5 möchten die Entwickler die Möglichkeiten des DualSense-Controllers ausnutzen. Adaptive Trigger sollen unterschiedliche Waffen realistischer wirken lassen, während das haptische Feedback die Anwesenheit von Gegnern spürbar macht.

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Zusätzlich werden Bewegungssteuerungen integriert. So können Spieler das CRTV-Gerät durch physisches Drehen des Controllers auf schwache Signale ausrichten. Diese Funktionen sollen die Immersion erhöhen und das Gefühl verstärken, tatsächlich selbst durch den Albtraum von St. Amelia zu navigieren.

Zum Start wird Silent Hill: Townfall sowohl als Standard Edition als auch als digitale Deluxe Edition erhältlich sein. Käufer der Deluxe Edition erhalten unter anderem ein digitales Artbook, einen Mini-Soundtrack, ein alternatives Outfit für Simon sowie einen 48-stündigen Vorabzugang.

Vorbesteller erhalten zusätzlich exklusive CRTV-Designs, darunter eine spezielle Beach Edition auf PlayStation 5.

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Mit seinem Fokus auf psychologischen Horror, erzählerisch eingebundene Rätsel und intensive Verfolgungssequenzen könnte Silent Hill: Townfall zu den spannendsten Horrorveröffentlichungen des Jahres gehören. Die Mischung aus klassischer Silent Hill Atmosphäre und modernen Gameplay-Ideen macht das Projekt besonders interessant.

Ob St. Amelia das nächste ikonische Kapitel der Reihe wird, zeigt sich am 24. September. Die bisherigen Einblicke deuten jedoch darauf hin, dass Fans erneut eine verstörende Reise in die Tiefen menschlicher Ängste erwartet.