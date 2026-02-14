Castlevania ist zurück: Konami verspricht mehrere neue Projekte

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Zum 40. Jubiläum feiert Castlevania das Comeback. Seit 2017 gewann Castlevania zwar neue Fans durch erfolgreiche Animationsserien auf Netflix, aber im Gaming-Bereich herrschte zuletzt Funkstille um die Vampir-Saga aus Japan. Im vergangenen State of Play, der Produktschau von Sony, überraschte Konami nun mit einem neuen Sidescroller namens Castlevania Belmont’s Curse. Das soll laut dem Publisher aber nur der Anfang sein.

“In diesem Jahr jährt sich zum 40. Mal die Veröffentlichung des Originals Akumajō Dracula. Dieses Jubiläumsjahr wird Castlevania wiederbeleben”, heißt es in einer Aussendung (via Konami). Es handele sich lediglich um den “Beginn zahlreicher neuer Produkte rund um Castlevania.” Weitere Details zu den geplanten Projekten nach Belmont’s Curse blieben vorerst aus.

Konami hob zuletzt mehrere Serien aus der Versenkung, nachdem es sich während der PS4-Ära stark aus der klassischen Spielentwicklung zurückzog. Womöglich weil nun interne Kapazitäten fehlen, zeigen sich nun externe Entwickler verantwortlich für Revivals wie das Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall oder Castlevania: Belmont’s Revenge. Das neue “auf Erkundung basierende 2D-Action-Spiel” entwickeln nun die für Dead Cells bekannten Studios Evil Empire und Motion Twin.

Castlevania Belmont’s Curse – so steht es um das Franchise

Castlevania Belmont’s Curse ist das erste angekündigte Mainline-Spiel seit 2014, nach Castlevania Lords of Shadow 2 für PS3 und Xbox 360. Danach veröffentlichte Konami mehrere Sammlungen mit alten Klassikern. Die Castlevania Anniversary Collection beinhaltete die linearen Ableger, die non-linearen Metroidvanias gab es zuletzt in der Dominus Collection und der Advanced Collection. Den großen PS1-Klassiker Castlevania Symphony of the Night, einen der ersten erfolgreichen Klone von Metroid, gibt es im Xbox-Store und im PlayStation Network.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!