PlayStation State of Play Februar 2026 – Zusammenfassung der wichtigsten News und Ankündigungen

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Während das Gaming-Jahr langsam Fahrt aufnimmt, hat nun auch Sony seinen Fahrplan für die kommenden Monate vorgestellt. Im State of Play Februar 2026 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es zahlreiche neue Trailer, Releasetermine und Neuigkeiten – wie gewohnt auch von vielen Drittherstellern aus aller Welt. Hier findest du die wichtigsten Ankündigungen aus dem mehr als einstündigen Stream als knackige Zusammenfassung.

Der Release-Kalender für die nächsten Monate wurde jedenfalls mächtig aufgestockt. Für viele bereits angekündigte Projekte gab es nämlich konkrete Erscheinungstermine, wobei auch mehrere komplett neue Titel zu sehen waren, die schon in naher Zukunft erscheinen sollen – oder direkt im Anschluss an den Stream veröffentlicht wurden. Für die ein oder andere größere Überraschung war ebenfalls gesorgt.

Neue Spiele im State of Play Februar 2026

Metzel-Gott Kratos kehrt in gleich zwei neuen Projekten zurück: Ab sofort ist das Pixel-Spin-off God of War: Sons of Sparta für die PlayStation 5 erhältlich. Zudem befindet sich bei Sony offiziell ein Remake der ersten Trilogie in Entwicklung (via PlayStation Blog). Mehr als die Enthüllung des Logos zum God of War Trilogy Remake gab es allerdings noch nicht zu sehen.

kehrt in gleich zwei neuen Projekten zurück: Ab sofort ist das für die PlayStation 5 erhältlich. Zudem befindet sich bei Sony offiziell ein in Entwicklung (via PlayStation Blog). Mehr als die Enthüllung des Logos zum God of War Trilogy Remake gab es allerdings noch nicht zu sehen. Von den PlayStation Studios erscheint in Zusammenarbeit mit Ember Lab das Sequel zum PS4-Geheimtipp Kena: Bridge of Spirits . Scars of Kosmora heißt das neue Action-Adventure im Animationsstil, das noch 2026 für PS5 und PC erscheinen soll.

. Scars of Kosmora heißt das neue Action-Adventure im Animationsstil, das noch 2026 für PS5 und PC erscheinen soll. Sony spendiert Ghost of Yotei einen neuen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Am 10. März erscheint der DLC Ghost of Yotei Legends kostenlos für Besitzer des Basisspiels (via PlayStation Blog).

für bis zu vier Spieler. Am 10. März erscheint der DLC Ghost of Yotei Legends für Besitzer des Basisspiels (via PlayStation Blog). Nach James Bond wagt sich der nächste Kinoheld ins Gaming-Getümmel: Zu John Wick erscheint eine offizielle Versoftung – noch ohne konkretes Release-Datum, aber mit ersten Eindrücken vom Kampfsystem.

erscheint eine offizielle Versoftung – noch ohne konkretes Release-Datum, aber mit ersten Eindrücken vom Kampfsystem. Zuletzt hatten sich die Gerüchte verdichtet, nun ist das Comeback von Rayman offiziell. Zum 30. Geburtstag des Ubisoft-Maskottchens erscheint allerdings vorerst kein neuer Ableger. Stattdessen bietet die Rayman 30th Anniversary Collection ab sofort mehrere überarbeitete Versionen des Erstlings sowie alte Prototypen in HD-Auflösung inklusive kleiner Extras (via Ubisoft).

offiziell. Zum 30. Geburtstag des Ubisoft-Maskottchens erscheint allerdings vorerst kein neuer Ableger. Stattdessen bietet die Rayman 30th Anniversary Collection ab sofort mehrere überarbeitete Versionen des Erstlings sowie alte Prototypen in HD-Auflösung inklusive kleiner Extras (via Ubisoft). Auch Legacy of Kain: Defiance wird als Remaster neu aufgelegt. Das PS2-Original ist bereits im PlayStation Store erhältlich, die für den 3. März geplante Neuauflage erscheint jedoch mit mehr Hintergrundmaterial und spielbaren Prototypen. Kurz nach dem State of Play wurde zudem mit Ascendance ein neues 2D-Spiel im Universum von Legacy of Kain angekündigt.

neu aufgelegt. Das PS2-Original ist bereits im PlayStation Store erhältlich, die für den 3. März geplante Neuauflage erscheint jedoch mit mehr Hintergrundmaterial und spielbaren Prototypen. Kurz nach dem State of Play wurde zudem mit Ascendance ein im Universum von Legacy of Kain angekündigt. Mit Dead or Alive 6 Last Round erhält der jüngste Teil der Prügelreihe von Tecmo am 25. Juni einen erweiterten Port.

erhält der jüngste Teil der Prügelreihe von Tecmo am 25. Juni einen erweiterten Port. Neva: Prologue erzählt die Vorgeschichte zum malerischen Sidescroller von Devolver Digital und erscheint am 19. Februar.

erzählt die Vorgeschichte zum malerischen Sidescroller von Devolver Digital und erscheint am 19. Februar. Von ehemaligen Entwicklern der Tenchu-Reihe stammt das neue Ninja-Stealth-Spiel Yakoh Shinobi Ops, das aus der Isoperspektive gespielt wird. Als einer der wenigen Titel der Präsentation soll es allerdings nicht mehr in diesem Jah r erscheinen.

r erscheinen. Skurril: Im Hack-’n’-Slash namen Project Windless von Krafton metzelt sich ein muskulöses Riesenhuhn durch Horden finsterer Ritter.

Konami packt aus

Ein ganzer Abschnitt im Stream war Konami gewidmet, das seinen Comeback-Versuch fortsetzt und gleich mehrere Projekte enthüllte. Einerseits kehrt die Vampir-Saga Castlevania mit einem neuen Ableger namens Belmont’s Curse zurück, für den sich die Entwickler von Dead Cells verantwortlich zeigen. Am 27. August erscheint daneben nach langer Wartezeit die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, die das zuvor PS3-exklusive Metal Gear Solid 4 sowie die Handheld-Ableger Peace Walker und Ghost Babel enthält. Im kommenden Jump ’n’ Run Darwin’s Paradox ist zudem eine ganze Welt der Stealth-Saga gewidmet. Darüber hinaus soll Silent Hill Townfall die jüngste Erfolgsserie des kultigen Horror-Franchise fortsetzen – erstmals gab es Gameplay. Mit Rev.Noir schickt Konami außerdem ein komplett neues J-RPG ins Rennen.

State of Play Februar 2026: Updates und Release-Daten

Zwischen dem 26. Februar und dem 2. März geht die erste Betaphase namens „Server Slam“ für den Looter-Shooter Marathon von Bungie und Sony online. Außerdem präsentierten die PlayStation Studios neues Material zum Singleplayer-Shooter Saros sowie zum Comic-Prügelspiel Marvel Tokon: Fighting Souls.

namens „Server Slam“ für den Looter-Shooter von Bungie und Sony online. Außerdem präsentierten die PlayStation Studios neues Material zum Singleplayer-Shooter Saros sowie zum Comic-Prügelspiel Marvel Tokon: Fighting Souls. Capcom zeigte mehr Gameplay zu den kommenden Flaggschiffen Resident Evil Requiem und Pragmata. Die Demo zu Pragmata ist ab sofort auch für die PlayStation 5 verfügbar.

zeigte mehr Gameplay zu den kommenden Flaggschiffen Resident Evil Requiem und Pragmata. Die zu Pragmata ist ab sofort auch für die PlayStation 5 verfügbar. Für den Koop-Shooter 4:Loop gab es eine ausführliche Gameplay-Präsentation der Entwickler.

gab es eine ausführliche Gameplay-Präsentation der Entwickler. Control Resonant erhielt einen umfangreichen Gameplay-Trailer.

erhielt einen umfangreichen Gameplay-Trailer. Der Zelda-Klon im Game-Boy-Stil Mina the Hollower grenzt seinen Release-Zeitraum auf das Frühjahr 2026 ein.

grenzt seinen Release-Zeitraum auf das Frühjahr 2026 ein. Im neuen Trailer zu Star Wars Galactic Racer sind erste Rennen in den Kulissen der klassischen Filme zu sehen. Statt klassischer Podracer setzt das Arcade-Rennspiel offenbar auf eine größere Vielfalt an Space-Vehikeln.

sind erste Rennen in den Kulissen der klassischen Filme zu sehen. Statt klassischer Podracer setzt das Arcade-Rennspiel offenbar auf eine größere Vielfalt an Space-Vehikeln. Nach einer Verschiebung vor wenigen Monaten bekräftigte 007 First Light seinen Releasetermin am 27. Mai mit einem neuen Trailer.

seinen Releasetermin am 27. Mai mit einem neuen Trailer. Im Klassiker-Katalog ist zudem der Lightgun-Klassiker Time Crisis für Mai geplant und soll mit Bewegungssteuerung spielbar sein.

für Mai geplant und soll mit Bewegungssteuerung spielbar sein. Das Action-RPG Beast of Reincarnation vom Pokémon-Entwickler ist nun für den 4. August geplant.

