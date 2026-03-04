Überraschender Strategie-Wechsel: Diese großen PS5-Spiele kommen jetzt doch nicht auf PC

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Viele Jahre lang schien die Richtung klar zu sein. Erst exklusiv auf PlayStation, später dann auch auf dem PC. Spiele wie God of War, Spider-Man oder Horizon (die wir alle gerne nochmal für den PC getestet haben) folgten genau diesem Modell und machten Sony plötzlich auch zu einem wichtigen Publisher auf Steam. Doch jetzt deutet alles darauf hin, dass Sony diese Strategie bei seinen größten Story-Spielen radikal überdenkt.

Laut einem Bericht von Bloomberg und Insider-Informationen aus der Branche sollen kommende PlayStation-Blockbuster wie das kommende Saros (PS5-Release am 30. April 2026) und Ghost of Yotei NICHT mehr für den PC erscheinen. Damit würde Sony wieder stärker auf klassische Exklusivität setzen. Für viele PC-Spieler wäre das eine überraschende Kehrtwende, auch wenn wir darüber bereits im November 2025 berichtet haben.

Sony zieht offenbar klare Grenze zwischen Multiplayer und Story-Spielen

Der bekannte Gaming-Reporter Jason Schreier erklärte, dass Sony intern offenbar eine klare Trennung plane. Multiplayer- und Live-Service-Spiele sollen weiterhin plattformübergreifend erscheinen, während große Singleplayer-Erlebnisse wieder stärker an die PlayStation gebunden werden. Demnach hat Sony mehrere geplante PC-Portierungen gestrichen. Besonders betroffen sind offenbar zwei kommende Titel, die zu den wichtigsten Projekten der nächsten Jahre zählen.

Der Bericht nennt konkret Ghost of Yotei, den Nachfolger des beliebten Samurai-Abenteuers Ghost of Tsushima. Während viele Fans davon ausgingen, dass das Spiel wie sein Vorgänger später auch auf PC erscheinen würde, sollen diese Pläne intern inzwischen verworfen worden sein.

Damit würde Sony wieder stärker auf eine Strategie setzen, die lange Zeit das Markenzeichen der PlayStation war: große Story-Spiele, die ausschließlich auf der eigenen Hardware spielbar sind. Für die Marke PlayStation könnte das ein wichtiger Schritt sein.

Warum wir keine PlayStation-Story-Spiele mehr auf Steam bekommen werden?

Der Bloomberg-Bericht nennt mehrere Gründe für diese Entscheidung. Ein zentraler Punkt ist offenbar die Sorge innerhalb des Unternehmens, dass PC-Versionen langfristig die Bedeutung der PlayStation-Hardware schwächen könnten. Wenn große Spiele ohnehin später auf anderen Plattformen erscheinen, sehen manche Spieler weniger Grund, sofort eine Konsole zu kaufen.

Hinzu kommt ein wirtschaftlicher Faktor. Sony veröffentlichte kürzlich Zahlen, die zeigen, wie groß der Anteil von PC-Portierungen tatsächlich ist. In knapp vier Jahren erzielten First-Party-Spiele auf anderen Plattformen rund 2,37 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Im Vergleich zu den gesamten Einnahmen der Gaming-Sparte wirkt der Betrag deutlich kleiner: Im Jahr 2024 erwirtschaftete Sonys Bereich Game and Network Services rund 31,7 Milliarden US-Dollar. PC-Portierungen machten damit nur etwa ein bis zwei Prozent der gesamten Spieleumsätze aus. Vielleicht ist das der „wahre Grund“, warum wir Ghost of Yotei wohl nie am PC werden spielen können. Schade drum!

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!