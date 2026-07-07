Fehlende Spiele in PS5-Profilen geben Spielern Rätsel auf

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Vor wenigen Wochen sorgte Sony bereits mit einem ungewöhnlichen Problem für Aufsehen, als plötzlich fremde Erotikspiele in den Profilen einiger PS5-Spieler auftauchten. Das Problem wurde inzwischen behoben. Doch jetzt gibt es offenbar das nächste Rätsel rund um die PS5-Profile. Diesmal verschwinden offenbar Games aus den eigenen Profilen und niemand weiß derzeit genau, warum.

Auf Reddit und in mehreren Facebook-Gruppen berichten zahlreiche Gamer, dass ihre Spieleliste seit Mitte Juni nicht mehr vollständig ist. Manche sprechen von einigen wenigen Titeln, andere vermissen gleich mehrere Hundert Spiele mit tausenden Spielstunden.

Reddit-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Vor allem Disc-Spiele scheinen betroffen zu sein

Dabei ist vielen von euch ein interessantes Detail aufgefallen. Nach euren Berichten scheinen vor allem Games zu fehlen, die ihr auf Disc besitzt und für die es keine DLCs gibt. Digitale Käufe aus dem PlayStation Store oder Disc-Spiele mit installierten DLCs scheinen dagegen weiterhin im Profil angezeigt zu werden.

Ob das tatsächlich die Ursache ist, lässt sich aktuell allerdings nicht bestätigen. Sony hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert und auch eine offizielle Erklärung für die verschwundenen Games gibt es bisher nicht.

Zufall oder doch mehr?

Ich finde den Zeitpunkt ehrlich gesagt schon interessant. Erst verschwinden plötzlich Spiele aus den Profilen und kurz darauf kündigt Sony an, ab 2028 keine neuen PlayStation-Games mehr auf Disc veröffentlichen zu wollen. Ob zwischen beiden Ereignissen tatsächlich ein Zusammenhang besteht, ist reine Spekulation. Trotzdem kann ich verstehen, warum sich viele von euch dieselbe Frage stellen.

Sollten tatsächlich vor allem Disc-Games betroffen sein, wäre das zumindest ein Muster, das Sony hoffentlich bald genauer untersucht. Schließlich gehören die Spielprofile für viele von uns einfach dazu. Dort stecken oft jahrelange Erinnerungen, unzählige Spielstunden und manchmal auch ein bisschen Stolz.

Sony sollte für Klarheit sorgen

Im Moment bleibt nur abzuwarten, ob Sony sich zu den Berichten äußert. Falls wirklich ein Fehler dahintersteckt, wäre es schön, wenn Sony die Betroffenen nicht länger im Ungewissen lässt. Bis dahin bleibt euch nur die Hoffnung, dass eure fehlenden Games bald wieder in den Profilen auftauchen und sich am Ende alles als harmloser Fehler herausstellt.