Über 115.000 Spieler kämpfen für PlayStation Discs

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Vor wenigen Tagen sorgte Sony mit der Ankündigung für reichlich Aufregung, ab 2028 keine neuen PlayStation-Games mehr auf Disc zu veröffentlichen. Viele von euch konnten diese Entscheidung nur schwer nachvollziehen. Jetzt formiert sich der Widerstand. Wie IGN berichtet, haben bereits mehr als 115.000 Spieler eine Petition unterschrieben, die Sony zum Umdenken bewegen soll.

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Über 115.000 Unterschriften in kurzer Zeit

Die Petition trägt den Namen „Don’t Kill the Disc“ und wurde vom kanadischen Händler PNP Games ins Leben gerufen. Das Ziel ist klar. Sony soll auch in Zukunft physische Versionen neuer PlayStation-Games anbieten und euch die Wahl zwischen Disc und Download lassen. Innerhalb weniger Tage kamen bereits über 115.000 Unterschriften zusammen.

In der Petition argumentieren die Initiatoren, dass physische Spiele weit mehr sind als nur ein Datenträger. Sie lassen sich sammeln, verleihen oder weiterverkaufen. Gleichzeitig sehen viele darin einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Videospielen, falls digitale Stores eines Tages geschlossen werden.

Warum das viele Spieler beschäftigt

Ich kann ehrlich gesagt gut verstehen, warum das Thema derzeit so viele bewegt. Für mich ist ein Game im Regal einfach etwas anderes als ein Eintrag in einer digitalen Bibliothek. Vielleicht geht es euch genauso. Man nimmt die Hülle in die Hand, erinnert sich an den ersten Spieldurchlauf und hat das Gefühl, das Spiel wirklich zu besitzen.

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Natürlich bieten digitale Downloads viele Vorteile. Spiele sind sofort verfügbar und ein Disc-Wechsel entfällt. Trotzdem finde ich, dass diese Entscheidung am Ende bei uns liegen sollte und nicht ausschließlich bei den Herstellern.

Ob Sony seine Meinung noch ändert?

Ob Sony die Petition tatsächlich ernst nimmt, bleibt abzuwarten. Ehrlich gesagt bin ich da eher skeptisch. Große Unternehmen lassen sich von solchen Petitionen nur selten umstimmen. Trotzdem zeigt die enorme Zahl an Unterschriften, wie wichtig physische Spiele vielen von uns noch immer sind. Allein die Tatsache, dass Fans eine solche Petition ins Leben gerufen haben und bereits über 115.000 Menschen unterschrieben haben, spricht für die Leidenschaft der Community. Vielleicht erreicht diese Botschaft Sony am Ende ja doch noch. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.