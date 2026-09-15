PlayStation-Controller: Kreis sollte „Ja“ bedeuten, Kreuz „Nein“ und heute ist es genau andersherum

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dreieck, Kreis, Kreuz und Quadrat gehören heute genauso zu PlayStation wie die Konsole selbst. Schon der erste Controller der ursprünglichen PlayStation verwendete 1994 genau diese vier Symbole. Was viele Spieler nicht wissen: Sony wählte sie keineswegs nur deshalb, weil sie gut aussahen.

Der ursprüngliche PlayStation-Designer Teiyu Goto erklärte bereits in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Engadget), welche Idee hinter jeder Taste steckte. Besonders überraschend ist dabei Kreis und Kreuz. Kreis sollte für „Ja“ stehen, Kreuz für „Nein“. Genau diese Logik ist auf der heutigen PlayStation 5 in vielen Regionen praktisch umgekehrt.

Auch Dreieck und Quadrat haben eine Bedeutung

Goto wollte sich bewusst von Controllern unterscheiden, deren Tasten einfach mit Buchstaben oder Zahlen bezeichnet wurden. Die Symbole sollten leicht zu erkennen und gleichzeitig mit einer Funktion verbunden sein.

Dreieck stand dabei für Blickrichtung beziehungsweise Perspektive. Goto verband die Form mit einem Kopf oder einer Richtung. Quadrat sollte dagegen an ein Blatt Papier erinnern und damit Menüs oder Dokumente symbolisieren.

Bei Kreis und Kreuz griff Goto auf eine in Japan vertraute Symbolik zurück. Kreis bedeutet Zustimmung oder richtig, Kreuz Ablehnung oder falsch. Deshalb war der Kreis ursprünglich als „Ja“ und das Kreuz als „Nein“ gedacht.

Die spannende Wendung: Auf einer heutigen PS5 beschreibt Sony selbst die Funktionen im Konsolenmenü genau andersherum. Die Kreuz-Taste wählt ein Element aus, mit der Kreis-Taste wird ein Vorgang abgebrochen. Dreieck zeigt unter anderem zusätzliche Informationen an, Quadrat dient für kontextabhängige Funktionen.

Die vier Symbole überlebten jede PlayStation-Generation

Die Controller selbst haben sich seit 1994 massiv verändert. Analog-Sticks, Vibration, Touchpad, adaptive Trigger und haptisches Feedback kamen dazu. Die vier Symbole blieben. Sony bezeichnete sie schon 2010 im eigenen PlayStation Blog als ein Design, das schließlich Teil einer weltweit wiedererkennbaren PlayStation-Kultur wurde. Selbst beim DualSense der PS5 heißen die Aktionstasten offiziell weiterhin „Triangle“, „Circle“, „Cross“ und „Square“.

Und noch ein Detail sorgt bis heute regelmäßig für Diskussionen: Sony nennt das vermeintliche „X“ offiziell tatsächlich Cross beziehungsweise Kreuz.

Nach mehr als drei Jahrzehnten zeigt sich damit, wie ungewöhnlich durchdacht eines der bekanntesten Controller-Designs überhaupt war. Besonders kurios bleibt aus heutiger Sicht die ursprüngliche Idee hinter Kreis und Kreuz. Ausgerechnet die beiden Symbole für „Ja“ und „Nein“ werden auf der PS5 heute genau andersherum verwendet.