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Seit 30 Jahren die gleiche Bedeutung?

PlayStation-Controller: Kreis sollte „Ja“ bedeuten, Kreuz „Nein“ und heute ist es genau andersherum

Dreieck, Kreis, Kreuz und Quadrat wurden 1994 nicht zufällig gewählt. Hinter jedem PlayStation-Symbol steckt eine konkrete Idee.

i PlayStation-Controller: Kreis sollte „Ja“ bedeuten, Kreuz „Nein“ und heute ist es genau andersherum
Artikel von Markus Bauer +
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Dreieck, Kreis, Kreuz und Quadrat gehören heute genauso zu PlayStation wie die Konsole selbst. Schon der erste Controller der ursprünglichen PlayStation verwendete 1994 genau diese vier Symbole. Was viele Spieler nicht wissen: Sony wählte sie keineswegs nur deshalb, weil sie gut aussahen.

Der ursprüngliche PlayStation-Designer Teiyu Goto erklärte bereits in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Engadget), welche Idee hinter jeder Taste steckte. Besonders überraschend ist dabei Kreis und Kreuz. Kreis sollte für „Ja“ stehen, Kreuz für „Nein“. Genau diese Logik ist auf der heutigen PlayStation 5 in vielen Regionen praktisch umgekehrt.

Auch Dreieck und Quadrat haben eine Bedeutung

Goto wollte sich bewusst von Controllern unterscheiden, deren Tasten einfach mit Buchstaben oder Zahlen bezeichnet wurden. Die Symbole sollten leicht zu erkennen und gleichzeitig mit einer Funktion verbunden sein.

Dreieck stand dabei für Blickrichtung beziehungsweise Perspektive. Goto verband die Form mit einem Kopf oder einer Richtung. Quadrat sollte dagegen an ein Blatt Papier erinnern und damit Menüs oder Dokumente symbolisieren.

Bei Kreis und Kreuz griff Goto auf eine in Japan vertraute Symbolik zurück. Kreis bedeutet Zustimmung oder richtig, Kreuz Ablehnung oder falsch. Deshalb war der Kreis ursprünglich als „Ja“ und das Kreuz als „Nein“ gedacht.

Die spannende Wendung: Auf einer heutigen PS5 beschreibt Sony selbst die Funktionen im Konsolenmenü genau andersherum. Die Kreuz-Taste wählt ein Element aus, mit der Kreis-Taste wird ein Vorgang abgebrochen. Dreieck zeigt unter anderem zusätzliche Informationen an, Quadrat dient für kontextabhängige Funktionen.

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) - Bild: Sony

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) – Bild: Sony

Die vier Symbole überlebten jede PlayStation-Generation

Die Controller selbst haben sich seit 1994 massiv verändert. Analog-Sticks, Vibration, Touchpad, adaptive Trigger und haptisches Feedback kamen dazu. Die vier Symbole blieben. Sony bezeichnete sie schon 2010 im eigenen PlayStation Blog als ein Design, das schließlich Teil einer weltweit wiedererkennbaren PlayStation-Kultur wurde. Selbst beim DualSense der PS5 heißen die Aktionstasten offiziell weiterhin „Triangle“, „Circle“, „Cross“ und „Square“.

Und noch ein Detail sorgt bis heute regelmäßig für Diskussionen: Sony nennt das vermeintliche „X“ offiziell tatsächlich Cross beziehungsweise Kreuz.

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Nach mehr als drei Jahrzehnten zeigt sich damit, wie ungewöhnlich durchdacht eines der bekanntesten Controller-Designs überhaupt war. Besonders kurios bleibt aus heutiger Sicht die ursprüngliche Idee hinter Kreis und Kreuz. Ausgerechnet die beiden Symbole für „Ja“ und „Nein“ werden auf der PS5 heute genau andersherum verwendet.

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