Final Fantasy 9 Reclusion: Neues 1.000-Teile-Puzzle für Fans angekündigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fans von Final Fantasy 9 bekommen neues Material für ihre Sammlung. Square Enix hat mit Final Fantasy 9 Jigsaw Puzzle Reclusion ein neues Puzzle mit 1.000 Teilen veröffentlicht. Das Motiv basiert auf einem offiziellen Key Visual des beliebten Rollenspiels.

Das Ganze ist Teil der Merchandise-Produkte zum 25. Jubiläum von Final Fantasy 9. Es wurde beispielsweise eine passende Spieluhr veröffentlicht. Wer beim Wort „Reclusion“ allerdings kurz an ein neues Spiel gedacht hat, muss enttäuscht werden: Dahinter steckt tatsächlich nur ein physisches Puzzle und kein neues Final-Fantasy-Projekt.

Ein Motiv, das sich gut im Regal macht

Das Puzzle verwendet ein offizielles Artwork aus dem Final Fantasy 6-Universum. Mit seinen 1.000 Teilen richtet es sich damit weniger an Gelegenheitsspieler und eher an Fans, die den Klassiker auch nach all den Jahren noch feiern.

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Square Enix bietet mit Reclusion außerdem nicht das einzige Puzzle zu Final Fantasy 9 an. Im offiziellen Store finden sich auch die Varianten Denouement und Integrity, ebenfalls jeweils mit 1.000 Teilen. Damit entsteht langsam eine kleine Puzzle-Reihe rund um den PS1-Klassiker.

Was kostet das Final Fantasy 9-Puzzle?

Im deutschen Square-Enix-Store wird Reclusion aktuell für 37,99 Euro angeboten. Das Puzzle ist damit preislich eher klassisches Sammler-Merchandise als ein günstiges Mitbringsel.

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Gerade das 25. Jubiläum dürfte aber dafür sorgen, dass sich einige Fans das Stück trotzdem ins Regal stellen wollen. Und ganz ehrlich: Bei einem Spiel wie Final Fantasy 9, das bis heute für seine Charaktere, seine Welt und seinen besonderen Stil geliebt wird, passt ein großes Wandmotiv ziemlich gut.

Kein Remake – aber trotzdem interessant

Die Ankündigung kommt allerdings zu einem interessanten Zeitpunkt. Rund um ein mögliches Final Fantasy 9 Remake gab es zuletzt wieder neue Spekulationen. Erst im August wurde berichtet, dass die Entwicklung eines solchen Projekts offenbar nicht mehr aktiv vorangetrieben werde. Wer also auf eine große Neuankündigung gehofft hat, bekommt mit Reclusion etwas deutlich Bodenständigeres.

Trotzdem zeigt das Puzzle, dass Square Enix Final Fantasy 9 weiterhin als wichtige Marke behandelt. Und für Fans, die den Klassiker schon längst durchgespielt haben, ist ein neues 1.000-Teile-Puzzle vielleicht genau die richtige Art, noch einmal nach Alexandria und Co. zurückzukehren.

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