Final Fantasy 9: Neue Spieluhr rückt Beatrix und Roses of May in den Mittelpunkt

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Final Fantasy 9 gehört auch mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung zu den bekanntesten Teilen der langjährigen Rollenspielreihe. Square Enix greift nun erneut auf den Klassiker zurück und widmet Beatrix ein neues Sammlerstück.

Die kleine Spieluhr kostet 29,99 Euro und zeigt Beatrix auf der Vorderseite. Im Mittelpunkt steht mit „Roses of May“ ein Musikstück aus Final Fantasy 9. Beim aktuell genannten Veröffentlichungstermin handelt es sich laut Square Enix allerdings noch um ein vorläufiges Datum.

Beatrix und Roses of May stehen im Mittelpunkt

Mit einer Größe von rund 5,99 x 5,30 x 3,98 Zentimetern fällt die Spieluhr vergleichsweise kompakt aus. Statt eines größeren Sammlerstücks setzt Square Enix damit auf ein kleines Merchandise-Produkt, das gezielt einen bestimmten Aspekt von Final Fantasy 9 aufgreift.

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Square Enix zufolge orientieren sich die Designs dieser Spieluhren-Reihe an den Szenen, in denen die jeweiligen Musikstücke innerhalb der Final Fantasy-Spiele vorkommen. Die Produkte sollen somit nicht lediglich allgemein an einen bestimmten Teil der Reihe erinnern. Stattdessen werden einzelne Musikstücke und die damit verbundenen Momente aus den Spielen aufgegriffen.

Bei der neuen Spieluhr fällt die Wahl auf Beatrix und „Roses of May“. Damit erhält eine der bekannten Figuren aus Final Fantasy 9 ein eigenes Sammlerstück.

Final Fantasy 9 bleibt für Square Enix ein Thema

Final Fantasy 9 hat seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung eine treue Fangemeinde aufgebaut. Charaktere wie Zidane, Vivi, Garnet und Beatrix gehören zu den bekanntesten Figuren des Spiels. Gleichzeitig hebt sich der Titel mit seinem visuellen Stil und seiner Welt von vielen späteren Ablegern der Reihe ab.

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Fans warten bereits seit längerer Zeit auf eine neue Remaster- oder Remake-Version des Rollenspiels. Eine solche Ankündigung ist mit der neuen Spieluhr allerdings nicht verbunden. Square Enix konzentriert sich bei der aktuellen Veröffentlichung ausschließlich auf ein neues physisches Sammlerstück.

Damit setzt das Unternehmen seine Strategie fort, ältere Teile von Final Fantasy durch Merchandise und andere Neuveröffentlichungen weiterhin präsent zu halten.

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Square Enix setzt auch bei anderen Spielen auf die Musik

Die neue Spieluhr ist nicht das einzige Sammlerstück, mit dem Square Enix die Musik älterer Final Fantasy-Spiele aufgreift. Ein deutlich umfangreicheres Beispiel ist das Vinyl-Set „Eternal Calm“ zu Final Fantasy 10.

Die Sammlung besteht aus zwei Schallplatten und umfasst 20 Songs. Hinzu kommt ein eigens für die Veröffentlichung geschaffenes Artwork von Tetsuya Nomura. Außerdem liegt ein MP3-Download-Code bei, über den 89 Titel des ursprünglichen Soundtracks verfügbar sind.

Die Final Fantasy 9 Spieluhr: Roses of May fällt im direkten Vergleich wesentlich kleiner und günstiger aus. Die grundlegende Idee ist jedoch ähnlich: Musik und Erinnerungen an ältere Spiele werden in Form eines physischen Sammlerstücks aufgegriffen.

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Veröffentlichung ist für Oktober 2026 geplant

Die Spieluhr kann bereits vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist derzeit für Oktober 2026 vorgesehen. Square Enix weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass dieser Termin vorläufig ist und sich entsprechend noch ändern kann.

Für Fans von Beatrix und Final Fantasy 9 bietet die Spieluhr damit ein vergleichsweise kleines Sammlerstück, das sich gezielt einem bestimmten Charakter und einem bekannten Musikstück des Rollenspiels widmet.