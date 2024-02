Update 6.75 für Final Fantasy 14 veröffentlicht

Final Fantasy 14 hat das Update mit der Version 6.57 erhalten, der die Bühne für die offene Beta auf der Xbox bereitet und einige Änderungen an der Lebensqualität bietet, die den Spielern helfen sollen, rechtzeitig für Dawntrail aufzuholen. Es ist kein Geheimnis, dass Endwalker die bisher erfolgreichste Erweiterung für das Spiel war, die die Abonnentenzahl des Spiels verdoppelt hat und eine verlockende Alternative für World-of-Warcraft-Spieler darstellt, die an einem klassischen MMO-Erlebnis interessiert sind. Endwalker beendete die Hydaelyn- und Zodiark-Saga, die in A Realm Reborn begann, und nun ist der Weg frei für das nächste Kapitel der Erzählung.

Bei der Ankündigung von Final Fantasy 14: Dawntrail wurde bekannt gegeben, dass die nächste Erweiterung die Spieler auf ein Abenteuer in die Neue Welt führen wird, wobei zum Start zwei neue Berufe zur Verfügung stehen werden: Viper und Pictomancer. Dawntrail wird mit dem Beastmaster auch einen zweiten limitierten Job bieten, der voraussichtlich in der zweiten Hälfte der Erweiterung erscheinen wird. Bis die Krieger des Lichts ihren Fuß auf Tural setzen, hat Endwalker jedoch noch eine Menge Inhalt zu bieten, insbesondere für neue Spieler, die ihre Reise auf Etheirys erst begonnen haben.

Patch 6.57 für Final Fantasy 14 wurde am 13. Februar veröffentlicht, und Square Enix hat die offiziellen Patch Notes in den sozialen Medien veröffentlicht. Obwohl es sich nicht um ein großes Inhaltsupdate handelt, bringt es einige wichtige Änderungen mit sich, die es wert sind, erwähnt zu werden: Die Obergrenze für Allagan Tomestones of Comedy wurde verdoppelt, die wöchentliche Beutebeschränkung für Anabaseios (Savage) wurde aufgehoben, und Thaleia hat sich dem Allianz-Roulette im Duty Finder angeschlossen.

Das bringt das neueste Update für Final Fantasy 14 mit sich

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuesten Patch mit Version 6.57 ist die Vorbereitung auf den bevorstehenden Xbox-Release, da die offene Beta für die Xbox Series X und Xbox Series S am 21. Februar offiziell beginnen wird. Ein praktischer Vorteil für Xbox-Spieler ist unter anderem die Möglichkeit, die Eingabe ihrer persönlichen Anmeldedaten zu überspringen: Durch einfaches Verbinden ihres eigenen Xbox- und Final-Fantasy-14-Accounts können sie das Spiel ohne große Umwege direkt betreten. Leider ist auch zusätzlich ein kostenpflichtiges Game-Pass-Core- oder Game-Pass-Ultimate-Abonnement erforderlich, um Final Fantasy 14 auf Microsofts Konsole spielen zu können – eine Einschränkung, die PlayStation-Nutzern zum Glück bisher nicht auferlegt wird.

Während sich die Neulinge im Spiel in die Quests des Hauptszenarios stürzen können, können sich Veteranen in Final Fantasy 14 dem Housing widmen, denn das Ende einer Erweiterung ist oft der beste Zeitpunkt, um im Lotto endlich zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es auf den Schatzkarten immer etwas Attraktives zu verdienen, und mit der verdoppelten Obergrenze für Tomestones, den erhöhten Belohnungen für das Abschließen von den sogenannten Wondrous Tails und der Aufhebung der Beutebeschränkungen in Anabaseios war es noch nie so einfach, sich mit Altjobs für Dawntrail auszustatten.