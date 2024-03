Final Fantasy 14 erscheint am 21. März für Xbox

Der Microsoft und Square Enix haben während der Xbox Partner Preview am 6. März bestätigt, dass Final Fantasy 14 am Donnerstag, dem 21. März, vollständig für Xbox Series X/S erscheinen wird. Die Xbox-Version des Spiels erscheint zu einem wichtigen Zeitpunkt, zwischen dem Release von Patch 6.58 und einem mit Spannung erwarteten Panel für die kommende Dawntrail-Erweiterung.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich die Xbox-Version von Final Fantasy 14 noch in der offenen Beta. Die Beta-Version umfasst nur die kostenlose Testversion des von der Kritik gefeierten MMORPGs. Das Grundspiel, A Realm Reborn und die Erweiterungen Heavensward und Stormblood sind enthalten. Die Höchststufe beträgt 70 und es gibt keine Spielzeitbeschränkung. Obwohl die Xbox-Version den Titel in 4K-Auflösung unterstützt, gibt es einige Vorbehalte. Derzeit gelten für Xbox-Spieler dieselben Einschränkungen wie für die kostenlose Testversion. Sie können keine freien Unternehmen gründen oder ihnen beitreten, bestimmte Funktionen wie das Marktbrett nutzen oder auf einige Kampffunktionen wie Ultimate Raids zugreifen.

Diese Beschränkungen werden jedoch bald aufgehoben. Ab dem 21. März wird die Vollversion von Final Fantasy 14 auf der Xbox Series X/S verfügbar sein. Dadurch können aktuelle und neue Spieler ihre Microsoft- und Square-Enix-Konten miteinander verbinden. Die Xbox-Version des Spiels wird auch im Microsoft Store digital erhältlich sein. Dabei sind die Starter- und Complete-Edition sowie die Endwalker-Erweiterung als Einzelkauf für Spieler verfügbar, die später von der Starter-Edition aufsteigen möchten. Um Final Fantasy 14 zusätzlich zum monatlichen Abonnement des Spiels zu spielen, benötigen Sie den Xbox Game Pass. Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate können jedoch vom 21. März bis zum 19. April die Starter Edition als Perk erhalten.

Final Fantasy 14 bald für Xbox-Spieler verfügbar

Final Fantasy 14 startet auf der Xbox Series X/S in einer arbeitsreichen Woche. Am 19. März wird Patch 6.58 veröffentlicht, der Fehlerbehebungen und Anpassungen an PVP-Job-Aktionen enthält. Außerdem wird die Unterstützung für 32-Bit-Betriebssysteme und DirectX 9 eingestellt. Neben dem Xbox-Launch und Patch 6.58 wird Final Fantasy 14 auf der PAX East am Samstag, dem 23. März, eine Diskussionsrunde zum Thema Dawntrail abhalten. Alles in allem erwartet sowohl Square Enix als auch die Spieler von Final Fantasy 14 eine arbeitsreiche und ereignisreiche Zeit.

Worum geht es im Spiel?

Final Fantasy 14 ist ein Online-Rollenspiel, das in der Welt von Eorzea spielt. Spieler können aus verschiedenen Klassen, Rassen und Hintergründen wählen, um den eigenen Charakter zu erstellen und dich mit anderen Spielern zu verbünden. Du kannst an spannenden Quests, Kämpfen, Erkundungen und mehr teilnehmen, um die Geschichte von Eorzea zu erleben und zu beeinflussen. Der Titel ist das vierzehnte Spiel der Final-Fantasy-Reihe und hat mehrere Erweiterungen erhalten, die neue Inhalte, Gebiete und Herausforderungen hinzufügen. Final Fantasy 14 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Windows und Mac OS verfügbar.

Final Fantasy 14 hat eine starke Geschichte hinter sich, die in verschiedenen Epochen erzählt wird. Die aktuelle Epoche ist die Siebte Ära des Lichts, die nach der Katastrophe des Siebten Umbruchs begann, als der Mond Dalamud zerbrach und den Primae Bahamut freisetzte, der die Welt verwüstete. Der Spieler ist ein Abenteurer, der das Echo besitzt, eine besondere Gabe, die es ihm erlaubt, die Vergangenheit zu sehen und vor dem Einfluss der Primae geschützt zu sein.