Nintendo: Wie sieht eigentlich ein Switch Modul von innen aus?

Ein YouTuber hat sich diese Frage gestellt und deshalb mehrere Nintendo Switch Module geöffnet. Dabei sind ihm Unterschiede aufgefallen.

Die Überraschung

Zu aller erst nimmt sich der YouTuber ein Let’s Sing 2021 Modul vor. Man sieht wie er es gewaltsam öffnet und findet darin einen Chip, welcher die Außenhülle recht gut füllt. Damit wissen wir also wie es in einem Nintendo Switch Modul aussieht. Dann aber macht er weiter und macht dabei etwas bei dem wir kaum hinschauen können: er macht das selbe bei einem Super Mario Odyssey Modul. Und tatsächlich hat sich diese Gräueltat gelohnt. Denn gibt es einen Unterschied beim Inhalt der beiden Module.

Der Unterschied

Der Chip von Super Mario Odyssey ist kleiner als der von Let’s Sing 2021. Aber auch der Letztere ist dennoch sehr klein, was erklärt, warum Nintendo die Chips in eine solche Umhüllung packt. Wären diese Module noch kleiner, so würde man diese noch leichter verlieren. Zudem muss man jedes Modul auch etikettieren. Wäre das alles kleiner, so könnte man nicht einmal mehr das Etikett lesen.

Das Video

Das kurze Video ist zwar schon seit mehreren Monaten online, hat aber in dieser Zeit beachtliche 4,5 Millionen Aufrufe gesammelt. Offenbar war der Inhalt der Module für die ganze Welt ein Rätsel.

Die NES und Famicom Module

Schon bei der NES Konsole ist Fans aufgefallen, dass die Module der japanischen Version der Konsole, der Famicom kleiner war, als die der westlichen Version. Dabei waren die Boards darin genau gleich groß. Auch dies hatte einen praktischen Grund, da man bei der westlichen Version die Module von vorne in die Konsole schieben musste, während beim Famicom das Modul von oben in die Konsole gesteckt worden ist.

Damit wurde also das Mysterium über den Inhalt von Nintendo Switch Modulen gelöst. Sodass, keine weitere jemals wieder geöffnet werden soll.

Quelle: youtube.com via TinkerManMick