Nintendo startet Mega-Sale in den USA – Zoll-Rückerstattungen machen ihn möglich
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Nintendo startet in den USA eine seiner größten Rabattaktionen und nennt dafür einen ungewöhnlichen Grund: Zollrückerstattungen helfen bei der Finanzierung. Beim „Customer Appreciation Sale“ gibt es vom 13. bis 26. September unter anderem 30 Prozent Rabatt auf zahlreiche Switch-Spiele und Bundles. Auch physische Spiele, DLCs, amiibo und Zubehör sollen günstiger werden. Nintendo erklärt, den Großteil der Zollkosten selbst getragen zu haben. Die Angebote gelten nur in den USA.
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