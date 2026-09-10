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Nintendo startet Mega-Sale in den USA – Zoll-Rückerstattungen machen ihn möglich

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Artikel von Markus Bauer +
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Nintendo startet in den USA eine seiner größten Rabattaktionen und nennt dafür einen ungewöhnlichen Grund: Zollrückerstattungen helfen bei der Finanzierung. Beim „Customer Appreciation Sale“ gibt es vom 13. bis 26. September unter anderem 30 Prozent Rabatt auf zahlreiche Switch-Spiele und Bundles. Auch physische Spiele, DLCs, amiibo und Zubehör sollen günstiger werden. Nintendo erklärt, den Großteil der Zollkosten selbst getragen zu haben. Die Angebote gelten nur in den USA.

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