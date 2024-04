Zelda: Neues Merchandise zu Tears of the Kingdom vorgestellt

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat bereits einiges an Merchandise im Angebot. Nun hat Nintendo Japan weiteres Merchandise vorgestellt. Der Haken? Es ist leider nun in Japan erhältlich. Allerdings nicht nur online, sondern auch in Geschäften. Zudem wird die japanische Marke Uniqlo bald deren Zelda Merch in Europa anbieten!

Ab nun in Japan

Der japanische My Nintendo Store hat ab nun neues The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Merchandise im Angebot. Unteranderem ein Zonai T-Shirt, einen Teppich, zahlreiche Pins, als auch eine Bombenblumentasche. Sogar Zeldas Ohrringe gibt es ab jetzt zu tragen. Da hat sich Nintendo von seiner kreativsten Seite gezeigt. Hier nun sämtliches Merchandise aufgelegt, sodass man auch die Details erkennen kann:

Nicht nur online erhältlich

So wie es aussieht scheint uns dieses Merchandise vergönnt zu sein. Aber eventuell könnte uns etwas davon auf eine unkonventionellere Art als ein online Kauf über den Teich herüberschwappen, denn das tolle Merchandise ist nicht nur online erhältlich. Es wird auch in den Nintendo Läden in Kyoto, Osaka und Tokyo erhältlich sein. Wer sich also in der nächsten Zeit zufällig in Japan aufhält, weiß wo er hingehen soll.

Weiteres Zelda: Tears of the Kingdom Merch

Die japanische Marke Uniqlo bietet übrigens auch gelungene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom T-Shirts an. Mittlerweile kann man diese nicht nur in Japan, sondern auch in den USA erwerben. Weiters sollen sie bald auch in Europe zu bekommen sein!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Fortsetzung zu Breath of the Wild und das zweiten Open-World-Abenteuer der Reihe. Der Titel ist am 12.05.2023 erschienen und wurde in den ersten drei Tagen über 10 Millionen Mal verkauft. Mittlerweile hat sich die Verkaufszahl noch einmal verdoppelt, weswegen der Titel als das zweiterfolgreichste The Legend of Zelda ist. Hier geht’s zu unserer spoiler freien Review zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Übrigens haben wir eine Tipps-Sammlung zu Tears of the Kingdom zusammengestellt. ###

Quelle:.x.com via N_Officialstore