Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit über 60 neuen Screenshots hat Rockstar Games zuletzt frische Einblicke in GTA 6 geliefert. Während viele Fans vor allem die neuen Fahrzeuge, Schauplätze und Charakterdetails bestaunten, richteten Technik-Experten ihren Blick auf etwas anderes: die Bildqualität.

Mehrere Branchenbeobachter halten es für unwahrscheinlich, dass sämtliche Aufnahmen direkt auf einer PlayStation 5 oder Xbox Series X entstanden sind. Stattdessen wird darüber spekuliert, ob die Bilder auf einem leistungsstarken PC oder sogar direkt aus der Entwicklungsumgebung des Spiels stammen.

Zu gut für die Konsolen?

Vor allem die Experten von Digital Foundry äußern Zweifel daran, dass die gezeigten Screenshots in Echtzeit auf den aktuellen Konsolen berechnet wurden. Als Grund nennen sie unter anderem die außergewöhnlich detaillierten Raytracing-Reflexionen, die Beleuchtung und die insgesamt sehr hohe Bildqualität.

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Eine mögliche Erklärung wäre, dass Rockstar Games die Szenen mit maximalen Grafikeinstellungen innerhalb der Entwicklungsumgebung aufgenommen hat. Für Standbilder spielt die Bildrate schließlich keine Rolle. Ebenso möglich wäre jedoch, dass die Aufnahmen bereits von einer fortgeschrittenen PC-Version stammen.

Fest steht allerdings: Rockstar Games hat bislang keine GTA 6 PC Version angekündigt. Offiziell erscheint das Spiel zunächst ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Fans hoffen auf einen früheren PC-Release

Die neuen Bilder haben die Diskussionen in der Community dennoch neu entfacht. Viele Spieler hoffen, dass eine PC-Version diesmal nicht erst Jahre nach dem Konsolen-Release erscheint.

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Dafür gibt es bislang allerdings keine konkreten Hinweise. Dass Rockstar Games seine Spiele zunächst auf Konsolen veröffentlicht und die PC-Version erst später nachreicht, gehört seit Jahren zur Strategie des Studios. Schon bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 mussten PC-Spieler deutlich länger warten.

Die aktuellen Screenshots liefern deshalb zwar neuen Gesprächsstoff, sind aber kein Beweis für einen früheren PC-Launch.

Die GTA 6 PC Version bleibt vorerst ein Rätsel

Die beeindruckenden Screenshots zeigen eindrucksvoll, wie hoch die technische Qualität von GTA 6 ausfallen dürfte. Ob die Bilder tatsächlich auf einem PC entstanden sind oder lediglich mit speziellen Entwickler-Tools aufgenommen wurden, bleibt jedoch offen.

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Bis Rockstar Games selbst neue Informationen veröffentlicht, bleibt die GTA 6 PC Version reine Spekulation. Sicher ist bislang nur, dass Konsolenspieler am 19. November zuerst in die Welt von Leonida eintauchen dürfen.

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