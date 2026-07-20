Ein Modder steckt die gesamte GTA-PS2-Trilogie in ein einziges Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI wird riesig. Das wissen wir. Rockstar Games arbeitet an einem der wahrscheinlich größten Open-World-Spiele aller Zeiten, während Fans jedes neue Detail zu Vice City, Leonida, Jason und Lucia auseinandernehmen. Aber manchmal kommt der spannendste GTA-Moment nicht vom Entwicklerteam selbst, sondern aus der Modding-Community.

Genau das passiert jetzt. Ein Modder hat es geschafft, die komplette klassische GTA-PS2-Trilogie technisch in ein einziges Spiel zu stecken. Also GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Nicht als simple Sammlung im Menü. Sondern als echte, gleichzeitig laufende Spiele innerhalb von San Andreas.

Das Projekt stammt vom Modder Dryxio. Er nutzte dafür die Open-Source-Reverse-Engineering-Projekte re3 und reVC und brachte sie direkt im Prozess von Grand Theft Auto: San Andreas zum Laufen. Das Ergebnis klingt wie ein schlechter Scherz, funktioniert aber offenbar wirklich.

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San Andreas läuft, während GTA 3 darin weiterläuft

Im YouTube-Video von Dryxio sieht man, wie GTA 3 live in einer GTA-San-Andreas-Textur läuft. Im Clip ist zu sehen, wie das Spiel innerhalb des Spiels ausgeführt wird. Das ist nicht nur ein eingeblendetes Video, sondern eine spielbare Instanz.

Noch wilder wird es durch die technische Umsetzung. Laut Wccftech.com laufen die einzelnen Spiele mit eigener Engine-Instanz, eigener Logik, eigenem Fortschritt, eigenen Einstellungen und eigenen Speicherständen. Während du also theoretisch zwischen CJ, Claude und Tommy wechselst, simulieren die anderen Spiele weiter im Hintergrund. CJ kann also in San Andreas zu einem Fernseher gehen, dort GTA 3 oder Vice City starten und dann per Tastendruck zwischen dem eigentlichen San Andreas-Spiel und dem Spiel auf dem Bildschirm wechseln. Währenddessen läuft die äußere Welt weiter. Das ist im Grunde „Grand Theft Auto-Inception“.

YouTube-Video

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Vice City in GTA 3 in San Andreas

Als wäre das nicht schon absurd genug, ging Dryxio offenbar noch einen Schritt weiter. GTA Vice City läuft innerhalb von GTA 3, das wiederum innerhalb von GTA San Andreas läuft. Das muss man sich kurz vorstellen. Du startest San Andreas. Darin öffnest du GTA 3. Und innerhalb von GTA 3 startest du Vice City. Drei GTA-Welten, ineinander verschachtelt, gleichzeitig technisch aktiv. Für normale Spieler ist das vielleicht nicht die angenehmste Art, die Klassiker zu erleben. Für Modding-Fans ist es aber ein kleines Meisterstück.

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Der Zeitpunkt für den Mod klingt fast perfekt. Während Rockstar GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S vorbereitet, zeigt die Community, wie lebendig die alten Teile noch immer sind. San Andreas erschien ursprünglich 2004, GTA 3 im Jahr 2001 und Vice City 2002. Trotzdem entstehen mehr als zwei Jahrzehnte später noch Projekte, die technisch völlig absurd wirken.

Das liegt auch daran, dass die ursprünglichen PC-Versionen der alten GTA-Spiele bis heute eine starke Modding-Basis haben. Viele Fans sehen diese alten Versionen sogar lieber als die umstrittene GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, die zum Start massive Kritik einstecken musste.

Natürlich ist dieser „GTA-PS2-Ära-Mod“ kein offizielles Rockstar-Projekt. Es ersetzt keine Remaster, keine neue Collection und schon gar nicht GTA 6. Aber es zeigt, was passiert, wenn technisch starke Fans alte Spiele nicht einfach nur bewahren, sondern komplett neu miteinander verschalten.

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