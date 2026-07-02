Streik zum GTA 6-Release? Rockstar steht unter Druck

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenige Monate vor dem Release von GTA 6 sieht sich Rockstar Games nicht nur mit dem enormen Erwartungsdruck der Fans konfrontiert. Auch intern spitzt sich die Lage zu. Mitarbeiter des Studios fordern die offizielle Anerkennung ihrer Gewerkschaft – und setzen dem Unternehmen dafür eine klare Frist: den 19. November 2026, also den Veröffentlichungstag von GTA 6.

Sollte Rockstar Games bis dahin nicht auf die Forderungen eingehen, könnte es zu einem Streik kommen. Zwar würde ein Arbeitskampf den Verkaufsstart des Spiels voraussichtlich nicht verhindern, doch die Folgen könnten trotzdem erheblich sein. Gerade in den ersten Tagen nach einem Release veröffentlichen Entwickler häufig Hotfixes und Updates, um Fehler zu beseitigen und auf das Feedback der Community zu reagieren. Fehlen dann Teile des Entwicklerteams, könnten wichtige Patches verzögert werden.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Hinter dem Konflikt steckt die Independent Workers‘ Union of Great Britain (IWGB). Die Beschäftigten verlangen unter anderem mehr Transparenz bei Gehältern, bessere Regelungen gegen Crunch sowie flexiblere Arbeitsmodelle. Zudem möchten sie, dass Rockstar ihre Gewerkschaft offiziell anerkennt und künftig mit ihr verhandelt.

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Der aktuelle Konflikt hat seinen Ursprung bereits im vergangenen Jahr. Damals wurden mehr als 30 Mitarbeiter entlassen, die sich laut Gewerkschaft für eine stärkere Arbeitnehmervertretung eingesetzt hatten. Die Betroffenen werfen Rockstar sogenanntes „Union Busting“ vor, also das gezielte Vorgehen gegen gewerkschaftliche Organisation. Rockstar weist diese Vorwürfe zurück und begründet die Kündigungen mit Verstößen gegen Vertraulichkeitsregeln. Über den Fall wird weiterhin vor Gericht verhandelt.

Rockstar hat inzwischen erklärt, man sei bereit, sich mit den Vertretern der Gewerkschaft zusammenzusetzen. Ob das ausreicht, um einen Streik abzuwenden, ist derzeit jedoch offen.

Auswirkungen auf GTA 6 möglich

Für Spieler besteht aktuell kein Grund zur Sorge, dass GTA 6 erneut verschoben wird. Am geplanten Release am 19. November 2026 dürfte sich nach aktuellem Stand nichts ändern. Kritisch könnte allerdings die Zeit unmittelbar nach der Veröffentlichung werden, wenn Fehlerbehebungen und Balance-Anpassungen anstehen. Sollte ein Streik tatsächlich stattfinden, könnten genau diese Arbeiten ins Stocken geraten.

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Ob es tatsächlich zu einem GTA 6 Streik kommt, hängt nun davon ab, ob sich Rockstar Games und die Gewerkschaft in den kommenden Monaten einigen können. Für das Studio steht dabei nicht nur der reibungslose Start seines größten Spiels aller Zeiten auf dem Spiel, sondern auch die Zukunft der Arbeitsbeziehungen innerhalb des Unternehmens.

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