Angebliches GTA-6-Covergirl meldet sich nach Fan-Hype erstmals zu Wort

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit Rockstar Games das offizielle Cover von GTA 6 veröffentlicht hat, beschäftigt vor allem eine Figur die Community: die unbekannte Frau auf der linken Seite des Artworks. Obwohl sie weder zu den bestätigten Hauptcharakteren gehört noch bislang in Trailern zu sehen war, entwickelte sich das sogenannte GTA 6 Covergirl innerhalb weniger Tage zum Gesprächsthema unter Fans.

Viele Spieler glauben inzwischen, dass die Figur von der venezolanischen Influencerin, DJane und Musikerin Gabriela Chiquín inspiriert wurde. Verantwortlich dafür ist die auffällige Ähnlichkeit zwischen ihr und der Frau auf dem Cover – von der Frisur über das Outfit bis hin zu den Gesichtszügen. Offiziell bestätigt wurde diese Vermutung von Rockstar Games bislang allerdings nicht.

Gabriela Chiquín bedankt sich bei der Community

Nachdem die Spekulationen in den sozialen Netzwerken immer größer wurden, meldete sich Gabriela Chiquín selbst zu Wort. In einem Instagram-Beitrag bedankte sie sich bei der GTA-Community für die zahlreichen Nachrichten, Kommentare und Memes, die sie in den vergangenen Tagen erreicht haben.

I want to thank the entire GTA community for so much love. I never imagined receiving so many messages, comments, and memes.

Interessant dabei: Sie bestätigte nicht, tatsächlich als Vorlage für das GTA 6 Covergirl gedient zu haben. Stattdessen freute sie sich über die große Aufmerksamkeit und ließ die Spekulationen bewusst offen.

In der Community überwiegen allerdings die positiven Reaktionen. Viele Spieler finden, dass Chiquín hervorragend zum modernen Stil von Vice City passt und bezeichnen sie als „perfekte Wahl“ für das Cover. Andere weisen wiederum darauf hin, dass Rockstar Games in der Vergangenheit häufiger Coverfiguren verwendet hat, die im fertigen Spiel gar nicht auftauchten.

Ob sie wirklich im Spiel auftaucht, bleibt offen

Dass eine Frau auf dem Cover zu sehen ist, bedeutet nicht automatisch, dass sie auch eine Rolle in GTA 6 spielt. Tatsächlich waren mehrere bekannte Covergirls früherer Grand Theft Auto-Teile ausschließlich für das Artwork entworfen worden und tauchten später im Spiel überhaupt nicht auf. Lediglich bei wenigen Ausnahmen spielte die Coverfigur auch innerhalb der Handlung eine Rolle.

Ob das mögliche GTA 6 Covergirl diesmal mehr als nur ein Werbemotiv ist, bleibt daher abzuwarten. Rockstar Games hat sich bislang weder zur Identität der Figur noch zu einer möglichen realen Vorlage geäußert.

Fest steht aber schon jetzt: Kaum ein Detail des offiziellen Covers wurde von der Community so intensiv diskutiert wie die geheimnisvolle Frau auf der linken Seite. Selbst ohne offizielle Bestätigung hat sie sich innerhalb kürzester Zeit, neben dem Florida Joker, zu einem der meistdiskutierten Gesichter rund um GTA 6 entwickelt.