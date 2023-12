Florida Joker will Rockstar verklagen wegen GTA 6 Trailer: “Ihr habt mein Leben geklaut!”

Der Florida Joker, mit bürgerlichem Namen Lawrence Sullivan, fordert 1-2 Millionen Dollar von Rockstar Games wegen einer Figur, die ihm ähnlich sieht und im Trailer zu GTA 6 zu sehen ist. Grand Theft Auto 6 spielt im fiktiven Staat Leonida, der auf Florida basiert, und enthält daher zahlreiche Anspielungen auf reale Floridianer, die in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht haben.

Der GTA 6 Trailer enthält viele Anspielungen auf virale Videos, bemerkenswerte Ereignisse und Memes. Dazu gehört auch eine Figur, die stark an den Florida Joker erinnert, einen Mann mit stark tätowiertem Gesicht, dessen Polizeifoto vor einigen Jahren viral ging. Der Florida Joker wurde aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Jared Letos Joker aus Zack Snyders DCEU-Filmen so genannt und ging erneut viral, nachdem er Grand Theft Auto 6 dafür kritisierte, eine Figur auf ihn basierend gestaltet zu haben.

Einige Fans glauben, einen klassischen Vice City Charakter im GTA 6 Trailer entdeckt zu haben Einige Grand Theft Auto Fans denken, dass sie einen klassischen Vice City Charakter im kürzlich veröffentlichten GTA 6 Trailer entdeckt haben. Kurz nach der Veröffentlichung des GTA 6 Trailers kritisierte der Florida Joker in einem viralen Video Rockstar Games.

Der Florida Joker hat nun ein weiteres Video veröffentlicht, diesmal fordert er Geld von Rockstar. “Wir müssen reden, GTA”, sagt der Florida Joker im neuesten Video. Im selben Video schlägt der Florida Joker vor, dass Rockstar ihm 1 bis 2 Millionen Dollar schuldet. “Ihr habt mein Aussehen genommen, ihr habt mein Leben genommen.” Das Video zeigt auch, wie der Florida Joker sich selbst mit der ihm ähnlich sehenden Figur aus dem GTA 6 Trailer vergleicht, um seinen Standpunkt zu unterstreichen.

Update: Florida Joker is now demanding $2 million from Rockstar Games for using his appearance: “Y’all took my likeness, y’all took my life.” https://t.co/XZA2hZu8Fw pic.twitter.com/9fQgmRqYWn

— GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 9, 2023