Take-Two Interactive betreibt massiven Stellenabbau

Take-Two Interactive, der Herausgeber von GTA, baut seine Belegschaft ab und streicht Projekte. Dies ist nur die jüngste Entlassung in der Spieleindustrie in den letzten Jahren. Der Publisher hat viele bekannte Spiele im Angebot, zum Beispiel die 2K-Sportspiele, Red Dead Redemption, GTA, BioShock und seit kurzem auch Borderlands. Die Fans denken, dass das Unternehmen sicher ist und keine Mitarbeiter entlassen muss. Aber das ist nicht so.

Take-Two Interactive hat angekündigt, dass 600 Mitarbeiter oder 5 % der Belegschaft entlassen werden. Außerdem verkauft das Unternehmen einen Teil seiner Büroräume und storniert den Release mehrerer Projekte. Das Unternehmen will mit diesen Maßnahmen 165 Millionen Dollar im Jahr einsparen. Das Unternehmen will damit dem nachlassenden Umsatz bei PC- und Konsolenspielen entgegenwirken. Leider hat Take-Two nicht bekannt gegeben, welche Spiele gestrichen wurden.

Dieser Schritt mag manche überraschen. Take-Two Interactive steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung über den Kauf von Gearbox Entertainment für 460 Millionen Dollar. Zudem steht der Publisher kurz vor der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Grand Theft Auto 6, das dem Unternehmen noch vor der Einführung möglicher Mikrotransaktionen massive Umsätze und Gewinne bescheren dürfte. Auf die Ankündigung der Übernahme von Gearbox Entertainment folgten jedoch unmittelbar Entlassungen bei dem Entwickler, was vielleicht ein Hinweis darauf ist, in welche Richtung sich der Publisher entwickeln wird.

Wieso muss Take-Two Interactive einsparen?

Take-Two Interactive folgt dem aktuellen Trend in der Spieleindustrie, Mitarbeiter zu entlassen, um die Kosten zu senken und die Gewinne zu steigern. Als einer der Gründe für diese Art von Massenentlassungen wird angeführt, dass die Spielefirmen während der Pandemie mehr Mitarbeiter eingestellt haben, weil die Menschen zu Hause eingesperrt waren und mehr gespielt haben. Jetzt aber, da die meisten Menschen wieder im Büro sind und weniger Zeit zum Spielen haben, gibt es angeblich einen Personalüberschuss in der Spieleindustrie. In Verbindung mit den sinkenden Verkaufserwartungen reduzieren viele Spieleentwickler und -verleger ihre Belegschaft, um dies auszugleichen.

Take-Two Interactive ist mit diesem Schritt bei weitem nicht allein, denn auch große Spielefirmen wie Sony, Microsoft und eine Reihe einzelner Entwickler haben ihre Teams stark verkleinert. Doch nicht jeder ist mit der Begründung einverstanden. Der Direktor von Baldur’s Gate 3 bei den Larian Studios behauptete, dass diese Personalkürzungen vor allem auf die Gier in der Spieleindustrie zurückzuführen seien. Was auch immer der Grund sein mag, es ist schade für die Entwickler, die so hart daran arbeiten, Spiele zum Leben zu erwecken.

Was ist Take-Two Interactive?

Take-Two Interactive ist ein amerikanisches Unternehmen, das 1993 von Ryan Brant gegründet wurde. Es ist ein Entwickler, Publisher und Distributor von Computerspielen mit Hauptsitz in New York City, USA. Zu den bekanntesten Spielen, die vom Publisher veröffentlicht wurden, gehören Serien wie Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, BioShock und Borderlands. Das Unternehmen ist an der NASDAQ unter dem Kürzel „TTWO“ gelistet und Strauss Zelnick ist seit Ende März 2007 der Vorstandsvorsitzende und seit Januar 2011 der CEO. Take-Two Interactive vertreibt seine Spiele hauptsächlich über die Tochtergesellschaften Rockstar Games und 2K Games.