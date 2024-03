GTA 6: Release-Termin doch erst im Jahr 2026?

Letztes Jahr im Dezember veröffentlichte Rockstar den ersten GTA 6-Trailer. Damit endete eine jahrelange Spekulationswelle über das Spiel bezüglich Setting, Charaktere, Grafik-Engine und Co. Doch was wir bisher nicht erfahren haben: den konkreten GTA 6 Release Termin.

Es ist das wohl am meisten erwartete Videospiel aller Zeiten. Das nächste Grand Theft Auto erreichte bereits mit dem Trailer neue Rekorde in Sachen Views auf YouTube, Twitter und Co. Eine bittere Pille gab es jedoch zu schlucken: das Veröffentlichungsfenster. Zuvor ging man davon aus, dass es Ende 2024 endlich passieren könnte. Durch verschiedene Take Two-Finanzdokumente wussten wir von Anfang 2025.

GTA 6 Release Termin doch erst 2026?

Ein aktueller Kotaku.com-Bericht behauptet, dass der Veröffentlichungstermin im Jahr 2025 nicht eingehalten wird. Stattdessen soll der Titel im Jahr 2026 auf den Markt kommen. Wie wir bereits im Vorfeld berichtet haben, müssen Rockstar-Mitarbeiter aus dem Home Office zurück ins Büro. Rockstar erwartet sich dadurch mehr Produktivität, wie Berichte nahelegten.

GTA 6 Production Reportedly Falling Behind, Rockstar Urges Staff To Return To Office To Avoid Delay https://t.co/5EnC4KKktP pic.twitter.com/35TThWZaun — Kotaku (@Kotaku) March 22, 2024

Laut den Quellen des Kotaku-Redakteurs sei die Veröffentlichung von GTA 6 derzeit für Anfang 2025 geplant. Die Entwicklung sei jedoch noch “zurückgeblieben”, wie es heißt. Die Führungsmitarbeiter von Rockstar befürchten also, dass das Spiel auf Ende 2025 bzw. sogar 2026 zurückfallen könnte.

Ein “Worst-Case-Szenario”?

Kotaku.com geht davon aus, dass die Verzögerung von Grand Theft Auto 6 auf 2026 ein “Worst-Case-Szenario” ist, sollte die Entwicklung nicht die nächsten Monate an Fahrt gewinnen.

Tatsächlich kann der Bericht erst von Rockstar Games selbst verifiziert werden, wenn der nächste GTA 6-Trailer veröffentlicht wird. Derzeit gibt es noch keine Anhaltspunkte, wann genau dies passieren wird.

GTA 6 befindet sich für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S in Entwicklung. Für die PC-Version, die später erscheint, würde eine Release-Verschiebung auf 2026 nichts Gutes bedeuten. Dann dürften PC-Spieler wohl erst frühestens 2028, also in vier (!) Jahren damit rechnen.