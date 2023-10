GTA 6: Keine PC-Version zu Release? – Das sagt ein bekannter Insider!

Die GTA 6-Gerüchteküche brodelt seit Jahren, und während wir sehnsüchtig auf eine offizielle Enthüllung warten, gibt es neue Informationen über eine mögliche Verzögerung bei der Veröffentlichung des Spiels auf dem PC.

Warum GTA 6 vielleicht nicht gleich auf dem PC erscheint: Berichten zufolge könnte GTA 6 nicht gleichzeitig mit den Konsolenversionen auf dem PC verfügbar sein. Dieses Gerücht stammt von Insider “Tez2”, der darauf hinweist, dass Rockstar möglicherweise eine fehlerfreie PC-Veröffentlichung sicherstellen möchte, um eine Enttäuschung wie bei anderen Spielen zu vermeiden. Immerhin gab es es gefühlt keinen PC-Release seit Monaten, der nicht zum Start eine Bug-Katastrophe war. Ich erinnere mich dabei an Star Wars Jedi: Survivor, wo PC-Spieler gar nicht weitergekommen sind oder The Last of Us: Part 1, dass fast überall Schwierigkeiten hatte.

Die Insiderquelle erklärt via GTAForums.com:

“Intern ist die PC-Version fehlerhafter als die Konsolenversionen. Rockstar möchte nicht mit einer Star Wars Jedi Survivor- oder The Last of Us Part I- PC-Situation für das am meisten erwartete Spiel enden. Ich habe aus verschiedenen Quellen gehört, dass die Entwickler mit der PC-Veröffentlichung von GTA 6 rechnen, obwohl sie mehr Zeit benötigt haben. Hoffentlich ist es eine Verzögerung von ein paar Monaten.”

GTA 6 für PC kommt später, aber es kommt…

Diese Verzögerung bei der PC-Veröffentlichung ist nicht ungewöhnlich, wenn wir uns die Vergangenheit von Rockstar Games anschauen. Grand Theft Auto V (GTA 5) erschien etwa anderthalb Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels und etwa fünf Monate nach den Versionen für Xbox One und PS4 auf dem PC. Auch Red Dead Redemption 2 und andere Rockstar-Titel folgten einem ähnlichen Muster.

Die gute Nachricht ist, dass diese zeitversetzten Veröffentlichungen oft mit zahlreichen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalten einhergehen, die den PC-Spielern ein ultimatives Spielerlebnis bieten. Dies ermöglicht dem ursprünglichen Entwicklerteam, die Portierung aktiv zu unterstützen und das Spiel für den PC perfekt anzupassen.

Andererseits heißt das auch, dass PC-Spieler noch länger warten müssen, als jene auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5). Jedoch wird es besser sein, wenn sich Rockstar Games jetzt nicht stressen lässt und eine gute PC-Version entwickelt, als irgendeinen Schmarrn, der komplett “kaputt” ist und andauernd abstürzt.

Das nächste Grand Theft Auto befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung.