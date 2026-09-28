Fable läuft auf Xbox Series X bereits mit 60 FPS und auch die Kämpfe überraschen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fable läuft auf der Xbox Series X bereits mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Das berichtet unter anderem Spieler Peter (@PeterP_1985) auf X.com, der das kommende Rollenspiel beim Xbox FanFest in London selbst ausprobieren konnte. Die spielbare Version lief im Performance-Modus auf der Series X und hinterließ nicht nur technisch einen guten Eindruck. Auch das Kampfsystem, die Grafik und die englische Sprachausgabe wurden von mehreren Teilnehmern gelobt.

PeterP, der die Demo selbst gespielt hat, berichtet von einem praktisch fehlerfreien 60-FPS-Erlebnis im Performance-Modus. Auch das Kampfsystem wird gelobt. Der Wechsel zwischen Nahkampf, Fernkampf und Magie soll flüssig funktionieren und sich intuitiv anfühlen. Hinzu kommen positives Feedback zur englischen Sprachausgabe und zur allgemeinen Präsentation.

Das Kampfsystem könnte eine der Stärken von Fable werden

Wichtiger sind mehr die positiven Reaktionen auf die Kämpfe in Fable. Playground Games verbindet Schwerter, Fernkampfwaffen und Magie in einem gemeinsamen System. Spielerinnen und Spieler sollen mitten im Kampf zwischen diesen Möglichkeiten wechseln können, ohne sich auf eine einzelne Klasse festzulegen.

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Wie das im längeren Spiel funktioniert, zeigte Playground Games bereits ausführlicher in einer rund 30-minütigen Präsentation. Dort stehen neben den Kämpfen vor allem Beziehungen, Ruf und die Auswirkungen deiner Entscheidungen im Mittelpunkt.

Ein einzelner FanFest-Durchlauf ersetzt keinen technischen Test. Wie stabil die Bildrate in größeren Städten, anspruchsvollen Kämpfen oder späteren Bereichen der offenen Welt bleibt, wissen wir aktuell noch nicht. Für ein Spiel, das erst am 23. Februar 2027 erscheint, ist eine bereits überzeugend laufende 60-FPS-Version auf der Xbox Series X aber ein gutes Zeichen. Mehr auch schon nicht. Allerdings zeigen die ersten Fan-Reaktionen ein gutes Bild.