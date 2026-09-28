40 Jahre Castlevania: Das Original gibt es jetzt kostenlos!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Zum 40. Geburtstag des Franchises zeigt sich Konami großzügig: das originale Castlevania ist momentan kostenlos erhältlich, allerdings nur in mobilen Versionen. Nebenbei gibt es noch zahlreiche Vergünstigungen bei anderen Teilen der Reihe und es kommt noch besser: mit Castlevania: Belmont’s Curse wartet bereits ein neuer Teil der Reihe in den Startlöchern.

Castlevania ist gratis!

Das ursprüngliche Castlevania ist ab sofort für iOS und Android erhältlich. Allerdings nicht für immer kostenlos: der erste Teil kann nur bis zum 24. Oktober 2026 gratis heruntergeladen werden. Danach wird das Spiel wieder kostenpflichtig. Wer es während des Aktionszeitraums herunterlädt, kann den Titel jedoch auch danach weiterhin nutzen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Der erste Teil der Reihe

Castlevania erschien erstmals 1986 und legte damit den Grundstein für eine der bekanntesten Reihen von Konami. Im Mittelpunkt steht Simon Belmont, der sich durch Draculas Schloss kämpfen muss. Viele Elemente des ersten Teils sind bis heute ein fester Bestandteil der Serie geblieben. Dazu gehören unter anderem die düstere Gothic-Atmosphäre, die herausfordernden Kämpfe und die ikonische Peitsche der Belmont-Familie.

Werbung

Weitere Rabatte!

Der kostenlose Klassiker ist allerdings nur ein Teil der Jubiläumsfeier: Konami bietet zum 40. Geburtstag außerdem mehrere Castlevania-Sammlungen zu reduzierten Preisen an. Dazu gehören beispielsweise die Castlevania Anniversary Collection, die Castlevania Advance Collection und die Castlevania Dominus Collection.

Ein neues Abenteuer ist so gut wie da!

Ein neuer Serienteil steht ebenfalls kurz bevor. Castlevania: Belmont’s Curse erscheint am 15. Oktober 2026 und wird von Evil Empire entwickelt. Das Spiel führt die Geschichte der Belmont-Familie weiter und spielt im Jahr 1499 in Paris. Rose Belmont stellt sich gemeinsam mit ihrem Vater Trevor einer neuen dämonischen Bedrohung. Bereits am 1. Oktober 2026 soll außerdem eine kostenlose Demo erscheinen. Der darin erzielte Fortschritt kann beim Kauf der Vollversion übernommen werden.

Damit verbindet Konami zum 40. Geburtstag Vergangenheit und Zukunft: Fans können den Klassiker kostenlos erleben und sich gleichzeitig auf ein neues Abenteuer freuen. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Castlevania!

Werbung

Quelle: youtube.com via Konami