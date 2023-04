Konami kommt groß zurück! – Neues Studio in Osaka eröffnet

Etwas still wurde es um Konami und um Franchises wie Silent Hill, Metal Gear & Co. Ein neues Büro wurde in Osaka (Japan) eröffnet.

Konami expandiert wieder. Eigentlich fast unglaublich, immerhin hat man das letzte Jahrzehnt nicht mehr viel davon gehört. Bis auf eFootball sorgte man die letzten Jahre für keine großen Aufreger. Nun eröffnete der klingende Name in der Gaming-Industrie (der Vorzeit) ein neues Studio in Osaka (Japan), das man selbst als “großes Produktionszentrum” bezeichnet.

Konami ist wieder im Geschäft. Oder bald. Oder zumindest gut gelegen, dass neue Studio. In Osaka eröffnete Konami ein neues Studio: “Als wichtigstes Produktionszentrum in Westjapan ist die Einrichtung vollständig mit Motion-Capture-Equipment und Tonstudios ausgestattet, die für die Produktentwicklung erforderlich sind.” Das Unternehmen sagt, dass sich das neue Studio Studio vor allem “durch eine gut entwickelte Umgebung auszeichnet, in der Schöpfer ihr volles Potenzial zeigen können, und an einem Ort mit bequemer Verkehrsanbindung eingerichtet ist”.

Seit 50 Jahren Konami

Im letzten Monat feierte Konami sein 50-jähriges Firmenbestehen. Das neue Studio in Osaka soll dazu beitragen, “in den nächsten 50 Jahren sein nachhaltiges Wachstum fortzusetzen.”

Das japanische Unternehmen möchte bekannte Videospiel-Serien wieder neu aufleben lassen, darunter Silent Hill (seit 1999) und Castlevania (seit 1986). Allerdings betonte man auch, dass viele neue Projekte “tief und leise im Gange” seien, wir sollten uns also nicht erhoffen, dass wir bald Gameplay-Videos zu sehen bekommen.

Silent Hill 2 Remake – Release irgendwann 2023?

Ein Spiel, dass tatsächlich bald erscheinen, ist das Remake von Silent Hill 2, dass vom polnischen Studio hinter The Medium, Layers of Fear und Blair Witch entwickelt wird. Letzten Monat gab es Berichte darüber, dass das Survival-Horror-Spiel, dass für PS5 und Steam (Windows PC) erscheinen wird, “technisch bereit” sei.

Wann es genau erscheint ist noch unklar. “Die Frage des Veröffentlichungszeitplans liegt jedoch bei unseren Partnern, wie die Promotion aussehen wird und wann der Titel debütiert, liegt nicht direkt in unseren Händen”, wie Piotr Babieno, CEO von Blobber Team, in einem Interview sagte (via VGC.com).

Silent Hill 2 Remake wird in der Unreal Engine 5 umgesetzt und bietet eine “Über-die-Schulter-Kamera” und ein brandneues Kampfsystem.

Wann erscheint Silent Hill 2 Remake? Vielleicht noch 2023, aber eher wahrscheinlich gilt 2024. Bisher gibt es noch nicht einmal Insider-Leaks darüber, dass der Titel noch dieses Jahr erscheinen wird.