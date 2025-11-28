Silent Hill 1 Remake: Berichte deuten auf Enthüllung bei den Game Awards 2025

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gerüchte um Konami’s großen Comeback-Plan für Silent Hill nehmen wieder Fahrt auf. Ein neuer Bericht sorgt nun für besonders viel Aufmerksamkeit: Das Remake von Silent Hill 1 soll angeblich bei den Game Awards 2025 enthüllt werden. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, doch die Meldung stammt laut MasGamers (via Instagram) aus einer als zuverlässig geltenden japanischen Quelle. Damit könnte Konami bereits in wenigen Monaten einen der wichtigsten Horrortitel der kommenden Jahre neu präsentieren.

Der Zeitpunkt wäre nicht unpassend. Seit 2022 versucht Konami, die ikonische Reihe neu aufzustellen, und hat mehrere Projekte gleichzeitig in der Entwicklung. Eines davon ist das Silent Hill 1 Remake, das im Juni 2025 offiziell als Neuinterpretation des Originals von 1999 angekündigt wurde. Entwickelt wird es vom polnischen Bloober Team, das zuvor bereits den Silent Hill 2 Remake übernommen hat. Die neue Version des ersten Spiels soll erneut Harry Mason in den Mittelpunkt stellen, der in dem nebligen Städtchen nach seiner verschwundenen Tochter Cheryl sucht. Laut Konami befindet sich das Projekt vollständig in Produktion, der Release wird frühestens 2027 erwartet.

Silent Hill 1 Remake bei den The Game Awards 2025?

Seit der Ankündigung blieb es auffallend still. Die Präsentation im Sommer zeigte lediglich ein Logo und kein Gameplay. Genau deshalb halten viele Beobachter die Game Awards 2025 für eine ideale Bühne. Selbst ein kurzer Cinematic-Trailer würde reichen, um einen erneuten Hype auszulösen, ähnlich wie bei früheren Silent-Hill-Enthüllungen. Die Show von Geoff Keighley zählt zu den wichtigsten Terminen des Jahres und wird regelmäßig für große Horror- und AAA-Ankündigungen genutzt.

Parallel dazu arbeitet Konami weiter an der Wiederbelebung des Franchise. Besonders Silent Hill: Townfall, das von Screen Burn entwickelt wird, soll eine alternative Form psychologischen Horrors bieten. Noch sind nicht alle Plattformen bestätigt, doch Retail-Leaks deuten auf einen Release Ende März 2026 für PC und aktuelle Konsolen hin. Damit dürfte Townfall deutlich früher erscheinen als das Remake des ersten Spiels und Fans über die Wartezeit hinweghelfen.

Warum Fans trotz der Gerüchte vorsichtig bleiben sollten

Trotz aller Spekulationen mahnen Insider zur Zurückhaltung. Konami hat in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt, dass es Projekte früh ankündigt, aber mit neuen Informationen äußerst sparsam umgeht. Möglich wäre daher auch ein reiner Stimmungs-Teaser ohne echte Spielszenen oder gar kein Auftritt.

Eines steht jedoch fest: Sollte Konami wirklich bereit sein, das Silent Hill 1 Remake erneut ins Rampenlicht zu stellen, wären die Game Awards 2025 der perfekte Ort dafür. Spätestens am 12. Dezember wissen wir mehr.

