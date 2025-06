Offiziell: Bloober Team entwickelt Remake des ersten Silent Hill

Horror-Spielfans aufgepasst: Konami hat im Rahmen des „Press Start“-Showcase offiziell bestätigt, dass ein Remake des ersten Silent Hill in Arbeit ist. Und zwar beim polnischen Studio Bloober Team, das bereits das Remake von Silent Hill 2 umsetzte.

Das Projekt wurde zwar schon Anfang des Jahres in Form einer Partnerschaft zwischen Konami und Bloober Team angedeutet, doch jetzt ist es offiziell: Silent Hill 1 wird neu aufgelegt. Mit moderner Technik, aber wohl klassischem Horror-Charme. Ein erster Teaser-Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht und lässt Fans spekulieren, was sich inhaltlich und atmosphärisch ändern wird.

Silent Hill: Bloober Team übernimmt erneut

Dass Bloober Team erneut die Verantwortung für ein Silent Hill-Remake übernimmt, überrascht nicht. Das Studio ist bekannt für psychologischen Horror und atmosphärisch dichte Inszenierungen, etwa in Layers of Fear, The Medium und eben Silent Hill 2 Remake, das sich derzeit noch in Entwicklung befindet.

Wie sich das Studio dem ikonischen ersten Teil der Reihe nähert, bleibt vorerst ein Rätsel. Details zu Story, Gameplay oder Release-Zeitraum wurden bislang nicht genannt. Konami hält sich bewusst zurück. Vielleicht erfahren wir in Kürze mehr?

Originalklassiker von 1999

Das erste Silent Hill erschien 1999 auf der PlayStation und gilt bis heute als Meilenstein des Horror-Genres. Die Kombination aus psychologischem Horror, dichter Atmosphäre und verstörender Spielwelt machte das Spiel zu einem Kultklassiker, trotz oder gerade wegen seiner technischen Einschränkungen. Ob das Remake den klassischen Fixed-Camera-Look beibehält oder auf moderne Third-Person-Perspektive setzt, wurde noch nicht verraten. Auch bleibt offen, ob bekannte Gameplay-Elemente wie die Taschenlampe, das Funkgerät oder der ikonische Nebel neu interpretiert werden.

Der erste Teaser-Trailer (oberhalb) wurde ebenfalls veröffentlicht und zeigt düstere Bilder, symbolhafte Szenen und die vertraute, bedrohliche Stimmung, die Silent Hill seit jeher auszeichnet. Konkrete Spielszenen fehlen, doch der Ton ist gesetzt: Es wird finster, mysteriös und hoffentlich klassisch verstörend.

Derzeit ist nicht bekannt für welche Plattformen das Silent Hill 1 Remake erscheinen wird. Auch über einen Release-Termin kann derzeit nur spekuliert werden.