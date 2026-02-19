Silent Hill Townfall kommt nur auf PS5 – Xbox schaut wieder in die Röhre

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer Silent Hill Townfall auf der Xbox spielen wollte, muss sich auf eine längere Wartepause einstellen. Die offizielle Website von Konami listet das kommende Horror-Spiel derzeit ausschließlich für PlayStation 5 und PC über Steam sowie den Epic Games Store. Von einer Xbox Series X/S-Version oder einer Umsetzung für die Nintendo Switch 2 ist dort keine Spur. Das ist zwar offiziell noch nicht als dauerhafte Exklusivität bestätigt, aber die Plattformangaben lassen wenig Raum für Spekulation.

Worum geht es in Silent Hill Townfall?

Silent Hill Townfall spielt in den 1990er Jahren in der fiktiven schottischen Küstenstadt St. Amelia. Du übernimmst die Rolle von Simon Ordell, einem Amerikaner, der auf die Insel zurückgerufen wird, um dort angeblich „Dinge wieder in Ordnung zu bringen“. Er wacht auf, ohne Erinnerungen, mit einem Infusionsbeutel am Arm und einem medizinischen Armband am Handgelenk. Die Stadt liegt im Nebel, wirkt verlassen, aber natürlich ist sie das nicht wirklich.

Das Spiel wird aus der Ich-Perspektive gespielt, also aus den Augen des Protagonisten. Kämpfe sind möglich, etwa mit Holzplanken oder Rohren, aber der Fokus liegt auf Schleichen, Erkunden und dem langsamen Aufschälen einer verdrängten Vergangenheit. Ein zentrales Gadget ist das CRTV, ein tragbarer Miniaturbildschirm, der instabile Signale empfängt und dir hilft, Feinde in der Nähe zu orten.

Entwickelt wird Townfall von Screen Burn Interactive, einem Studio aus Glasgow, also ausgerechnet aus Schottland. Veröffentlicht wird das Spiel gemeinsam von Konami und Annapurna Interactive. Der geplante Release liegt irgendwo gegen Ende 2026.

Was Xbox-Fans jetzt tun können

Eine offizielle Aussage zur Exklusivitätsdauer gibt es bislang nicht. Konami hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob und wann eine Xbox-Version folgt. Angesichts des Vorbilds Silent Hill 2 Remake ist eine zeitlich begrenzte Exklusivität das wahrscheinlichste Szenario, aber garantiert ist nichts.

Bis dahin bleibt Xbox-Besitzenden nur, auf eine offizielle Ankündigung zu warten oder auf einen PC zurückzugreifen. Silent Hill Townfall erscheint zum Launch für PS5 sowie über Steam und den Epic Games Store. Einen genauen Termin innerhalb des Jahres 2026 hat Konami noch nicht kommuniziert.

