God of War-TV-Adaption verliert Kratos: Vier fertige Folgen müssen neu gedreht werden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die God of War-Serie von Prime Video verliert überraschend ihren Hauptdarsteller. Ryan Hurst wird Kratos nicht länger verkörpern, nachdem er sich bei einem Stunt schwer am Bizeps verletzt hat. Die Produzenten suchen nun nach einem neuen Schauspieler für den spartanischen Kriegsgott.

Besonders bitter: Die Dreharbeiten waren bereits weit fortgeschritten. Vier Episoden mit Hurst als Kratos sollen vollständig abgedreht worden sein. Diese müssen mit seinem noch unbekannten Nachfolger nun erneut produziert werden.

Ryan Hurst verletzte sich bei einem Stunt

Der Unfall ereignete sich während der Dreharbeiten in Vancouver (Kanada). Der US-amerikanische Schauspieler (bekannt aus „Die Odyssee“, Sons of Anarchy“ oder u.a. „The Walking Dead“ soll sich bei einer Stuntszene den Bizeps gerissen haben und musste anschließend operiert werden. Wie lange seine vollständige Genesung dauern wird, ist derzeit nicht bekannt.

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Laut Deadline.com hat die Produktion Hursts Genesung zwar zur Priorität erklärt. Der dafür notwendige Zeitraum lässt sich jedoch nicht mit dem geplanten Drehplan vereinbaren. Deshalb fiel die ungewöhnliche und sicherlich nicht leichte Entscheidung, die Hauptrolle neu zu besetzen.

Ryan Hurst dürfte die Entscheidung besonders hart treffen. Der „Sons of Anarchy“-Star hatte für die Rolle etwa 18 Kilogramm Muskelmasse für die Rolle als Kratos aufgebaut haben. Außerdem war er mit dem God of War-Universum bereits bestens vertraut: In God of War Ragnarök verkörperte er per Stimme und Performance-Capture den Donnergott Thor.

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Vier fertige Episoden landen nicht im Papierkorb

Die bereits gedrehten Folgen sind durch die Neubesetzung nicht vollkommen wertlos. Szenen ohne Kratos können vermutlich weiterhin verwendet werden. Da die Figur jedoch im Mittelpunkt nahezu der gesamten Handlung steht, dürfte ein großer Teil des Materials neu aufgenommen werden müssen.

Die erste Staffel adaptiert die Geschichte von God of War aus dem Jahr 2018. Kratos reist darin gemeinsam mit seinem Sohn Atreus zum höchsten Gipfel der Neun Welten, um die Asche seiner verstorbenen Frau Faye zu verstreuen. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn bildet den emotionalen Kern der Geschichte. Kratos lässt sich deshalb kaum durch wenige nachträglich gedrehte Einstellungen austauschen.

Callum Vinson bleibt weiterhin als Atreus an Bord. Daneben gehören unter anderem Mandy Patinkin als Odin, Ed Skrein als Baldur, Max Parker als Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson als Thor und Teresa Palmer als Sif zur Besetzung.

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Dreharbeiten sollen im Oktober neu starten

Die Produktion wurde nach Hursts Verletzung vorübergehend pausiert. Nach aktuellem Plan sollen die Vorbereitungen mit dem neuen Kratos im August beginnen. Die eigentlichen Dreharbeiten könnten Mitte Oktober 2026 fortgesetzt werden. Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television haben den Nachfolger bislang nicht bekannt gegeben.

Damit beginnt vermutlich bereits die Suche nach einem Schauspieler, der nicht nur optisch und schauspielerisch zu Kratos passt. Die Rolle stellt auch körperlich enorme Anforderungen. Der neue Hauptdarsteller muss außerdem kurzfristig verfügbar sein und sich möglicherweise für zwei direkt nacheinander produzierte Staffeln verpflichten.

Prime Video hatte bereits vor dem Drehstart grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben. Ursprünglich war geplant, diese kurz nach der ersten Staffel zu drehen. Ob dieser Zeitplan nach der Verletzung und den notwendigen Wiederholungsdrehs noch gehalten werden kann, ist offen. Ebenso offen ist damit der Start der „God of War“-TV-Adaption auf Prime Video.

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