God of War-Serie enthüllt Kratos: Ryan Hurst für die Prime Video-Serie

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jetzt ist es offiziell und für viele Fans dürfte diese Nachricht gleichermaßen überraschend wie spannend sein. Die kommende „God of War“-TV-Serien-Adaption von Prime Video hat ihren Kratos gefunden. Amazon MGM Studios und Sony Pictures haben bestätigt, dass Ryan Hurst in die Rolle des legendären „Ghost of Sparta“ schlüpfen wird.

Damit endet eine lange Phase der Spekulationen. Seit der Ankündigung der Serie im Jahr 2022 warteten Fans ungeduldig auf konkrete Details. Wer Kratos verkörpert, war dabei eine der größten offenen Fragen, schließlich ist die Figur emotional wie ikonisch eng mit der Marke verbunden.

Ein „bekanntes Gesicht“ für „God of War“-Fans

Ryan Hurst ist kein Unbekannter im PlayStation-Universum. In God of War Ragnarök sprach er niemand Geringeren als Thor, den nordischen Gott des Donners. Seine Darstellung wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt und brachte ihm sogar eine BAFTA-Nominierung ein. Dass ausgerechnet er nun Kratos spielt, wirkt fast wie ein symbolischer Rollenwechsel: vom Gegenspieler zum Mittelpunkt der Geschichte.

Wer ist Ryan Hurst? Er wurde am 19. Juni 1976 in Santa Monica, Kalifornien geboren und startete bereits vor vielen Jahren seine Schauspieler-Karriere. Am Besten erinnern wir uns an seine letzten Rollen, als „Opie“ in Sons of Anarchy sowie als „Beta“ in The Walking Dead. (Quelle: Wikipedia)

Ein Projekt mit schwieriger Vergangenheit

Die „God of War“-Serien-Adaption hatte bislang keinen einfachen Weg. Nach der ursprünglichen Ankündigung kam es 2024 zu einem kreativen Neustart, nachdem mehrere Schlüsselpersonen das Projekt verlassen hatten. Erst mit der Verpflichtung von Ronald D. Moore als neuem Showrunner bekam die Serie wieder klare Konturen.

Moore arbeitet eng mit Santa Monica Studio zusammen, darunter auch mit Creative Director Cory Barlog, der als Executive Producer beteiligt ist. Das Ziel ist klar: Die Serie soll den Geist der Spiele einfangen, ohne sie einfach nur zu kopieren.

Fokus auf die nordische Saga

Inhaltlich wird sich die Serie auf die nordische GoW-Saga konzentrieren. Die Handlung orientiert sich an den Ereignissen von God of War (2018). Kratos und sein Sohn Atreus stehen im Mittelpunkt – ihre komplizierte Vater-Sohn-Beziehung soll das emotionale Rückgrat der Serie bilden. Charaktere wie Baldur, Freya oder Odin gelten als wahrscheinlich, wurden aber bislang nicht offiziell besetzt. Genau hier brodelt die Gerüchteküche, doch Amazon und Sony halten sich noch bedeckt.

Gedreht werden soll bereits ab März 2026 in Vancouver. Bis dahin dürften weitere Casting-Ankündigungen folgen. Gerade die Rollen von Atreus oder Freya gelten als entscheidend für den Erfolg der Serie. Gerüchte kursieren bereits, doch offiziell bestätigt ist bislang nichts.

Ryan Hurst als Kratos ist eine Besetzung, die Diskussionen auslösen wird. Er kennt die Welt von God of War, bringt schauspielerische Tiefe mit und wirkt glaubwürdig genug, um eine der komplexesten Figuren der Videospielgeschichte zu tragen. Ob die Serie am Ende das hält, was sich Fans erhoffen, bleibt abzuwarten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!