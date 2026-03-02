DailyGame - Gaming News - Playstation - God of War ohne Kratos? – Kuriose Leak-Welle enthüllt neue Heldin
Faye als Actionheldin?

God of War ohne Kratos? – Kuriose Leak-Welle enthüllt neue Heldin

Ein Leak deutet auf ein God-of-War-Spin-off hin, mit Faye als Hauptfigur. Santa Monica Studio plant offenbar eine neue Serie im Universum.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Was, wenn das nächste God of War-Spiel ohne Kratos auskommt? Seit 2005, also seitdem es das Franchise gibt, gab es das nicht. Genau dieses Szenario sorgt derzeit für hitzige Diskussionen in der Community. Laut mehreren Leaks arbeitet Santa Monica Studio an einem Spin-off im God-of-War-Universum und die Hauptfigur könnte Faye sein.

Ja, genau diese Faye. Atreus’ Mutter. Kratos’ verstorbene Frau. Und plötzlich wirkt alles viel größer als nur ein Nebenprojekt.

Ein LinkedIn-Leak bringt alles ins Rollen

Der Stein kam durch ein inzwischen gelöschtes LinkedIn-Profil ins Rollen. Eine ehemalige Drehbuchautorin des Studios schrieb dort, sie habe an der „narrativen Vision für eine neue Serie im God-of-War-Universum“ gearbeitet. Charaktere. Welt. Story. Ein „eigenes MCU“ für God of War? Kurz darauf verschwand der Eintrag. Doch da war es bereits zu spät, Screenshots kursierten bereits im Netz. Branchen-Kenner Jason Schreier bestätigte anschließend (via Resetera.com), dass an einem neuen Projekt gearbeitet wird. Und Insider NateTheHate legte nach.

Laut den Gerüchten soll Faye die spielbare Hauptfigur sein im kommenden God of War-Spin-Off werden.

Das wäre ein radikaler Perspektivwechsel. In God of War (2018) und God of War Ragnarök war sie zwar zentral für die Handlung, aber nie direkt spielbar. Dieses Spin-Off könnte natürlich vieles mit sich bringen, was wir uns bisher gefragt haben. Und vor allem: die Reihe erzählerisch erweitern, ohne Kratos’ Geschichte künstlich zu verlängern.

Ein God of War-Spin-Off ohne Kratos? Faye soll laut Leaks übernehmen. - Bild: SIE

Rückkehr zu den Wurzeln mit Faye?

NateTheHate (via X.com) behauptet zudem, das Spiel werde actionlastiger und weniger RPG-orientiert sein. Also weniger Talentbäume und Ausrüstungssysteme: mehr direkte, intensive Kämpfe. Eine Rückbesinnung auf das klassische God-of-War-Tempo? Das könnte Fans der älteren Teile besonders freuen.

Laut den aktuellen Spekulationen soll das Projekt noch 2026 offiziell vorgestellt werden. Der Release könnte bereits in der ersten Hälfte 2027 erfolgen. Das nächste Hauptspiel mit Kratos in der Hauptrolle soll erst nach 2028 kommen, also wahrscheinlich erst mit der PlayStation 6.

Ein „God of War ohne Kratos“ klingt zunächst schräg. Doch Faye ist keine Nebenfigur. Sie ist der emotionale Kern der nordischen Saga. Ihre Geschichte wurde bisher nur angedeutet. Ein Spin-off könnte nicht nur neue Perspektiven eröffnen, sondern die Mythologie der Reihe vertiefen.

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Aber wenn die Gerüchte stimmen, dann steht uns der bislang ungewöhnlichste Ableger der Reihe bevor.

