God of War : Santa Monica bestätigt neues Abenteuer mit Kratos nach Laufey
Fans von Kratos können aufatmen. Santa Monica Studio bestätigt, dass er nach God of War: Laufey zurückkehrt.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die Enthüllung von God of War: Laufey sorgte zuletzt für gemischte Reaktionen. Viele Fans freuten sich auf die neue Perspektive rund um Kratos‘ Ehefrau Faye (Laufey), andere befürchteten jedoch, dass die Zeit des legendären Spartaners vorbei sein könnte. Diese Sorgen hat Santa Monica Studio nun ausgeräumt: Kratos wird auch nach Laufey in einem neuen God-of-War-Spiel zurückkehren.
Die Bestätigung erfolgte im Rahmen eines Panels auf der San Diego Comic-Con 2026. Studio-Chef Cory Barlog erklärte dort, dass God of War: Laufey zwar ein eigenständiges Kapitel der Reihe erzählt, die Geschichte von Kratos damit aber keineswegs endet. Stattdessen soll das nächste Hauptspiel direkt an die Ereignisse von Laufey anknüpfen und den Spartaner erneut in den Mittelpunkt stellen.
Laufey erweitert das Universum
Mit God of War: Laufey schlägt die Reihe zunächst einen neuen Weg ein. Erstmals übernehmen Spieler die Kontrolle über Faye, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus. Das Abenteuer spielt vor den Ereignissen von God of War (2018) und soll zahlreiche offene Fragen rund um die Riesin beantworten.
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Die Entwickler betonen jedoch, dass der Fokus auf Laufey nicht bedeutet, dass Kratos in den Hintergrund verschwindet. Vielmehr soll das Spiel das Universum erweitern und gleichzeitig die Grundlage für die nächsten Geschichten des Kriegsgottes legen.
Wohin führt Kratos‘ Reise?
Noch ist unklar, in welche Richtung sich das nächste Abenteuer entwickeln wird. Nach dem Ende von God of War Ragnarök und dem Valhalla-DLC hatte Kratos seinen Frieden mit der Vergangenheit gefunden und seine Rolle als Gott des Krieges neu definiert. Viele Fans spekulieren deshalb, dass ihn das nächste Spiel in eine völlig neue Mythologie führen könnte.
Offizielle Details zur Handlung gibt es bislang nicht. Santa Monica Studio hält sich bedeckt und möchte zunächst den Fokus auf God of War: Laufey legen, das am 16. Februar 2027 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll.
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Fans reagieren erleichtert
Die Ankündigung kommt in der Community gut an. Nach der Enthüllung von Laufey hatten einige Spieler befürchtet, Sony wolle die Reihe dauerhaft ohne Kratos fortführen. Die nun bestätigte Rückkehr des Spartaners nimmt diesen Sorgen den Wind aus den Segeln.
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