God of War Laufey angekündigt: Faye wird zur neuen Heldin der Reihe

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studio haben mit God of War Laufey den nächsten Teil der beliebten Actionreihe angekündigt. Erstmals übernimmt dabei nicht Kratos oder Atreus die Hauptrolle, sondern Laufey, besser bekannt als Faye. Die legendäre Kriegerin, Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus, rückt damit ins Zentrum eines völlig neuen Kapitels innerhalb des God of War Universums. Das Spiel erscheint exklusiv für PlayStation 5. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.

Fans der nordischen Saga kennen Faye vor allem als eine Schlüsselfigur, deren Vermächtnis die Ereignisse von God of War und God of War Ragnarök maßgeblich geprägt hat. Obwohl sie selbst nie aktiv spielbar war, beeinflusste sie die Reise von Kratos und Atreus auf entscheidende Weise.

Mit God of War Laufey möchte Santa Monica Studio nun die Geschichte hinter der berühmten Kriegerin erzählen. Die Handlung beginnt nach ihrem Tod. Statt jedoch Frieden zu finden, erwacht Faye überraschend in einer fremden Welt. Schnell wird ihr klar, dass die Pläne, die sie einst zum Schutz ihrer Familie geschmiedet hat, in Gefahr geraten sind.

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Um Kratos und Atreus zu retten, muss sie sich auf eine gefährliche Reise durch das sogenannte Everywhen begeben. Dieses geheimnisvolle Reich wird als Jenseits der Götter beschrieben und verbindet Wesen, Magie und Gottheiten aus unterschiedlichen Mythologien.

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Das Everywhen birgt zahlreiche Geheimnisse

Eine der spannendsten Neuerungen des Spiels ist das Everywhen selbst. Laut Santa Monica Studio handelt es sich dabei um den Ursprung und zugleich das Ziel aller Magie. Götter und Kreaturen verschiedener Mythologien treffen hier aufeinander, oftmals mit widersprüchlichen Interessen.

Während ihrer Reise begegnet Faye unter anderem den Gottheiten Sechmet und Begtse. Beide scheinen wenig begeistert darüber zu sein, dass eine Fremde plötzlich in ihrem Reich auftaucht. Gleichzeitig muss Faye herausfinden, warum der natürliche Fluss der Magie gestört wurde und welche Geheimnisse hinter dem Everywhen verborgen liegen.

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Die Entwickler beschreiben die neue Welt als ebenso faszinierend wie gefährlich. Ob Paradies oder Gefängnis bleibt zunächst offen. Sicher ist jedoch, dass Faye nur dann einen Weg zurück nach Hause finden kann, wenn sie die wahre Natur dieses mysteriösen Ortes entschlüsselt.

Schneller, dynamischer und dennoch vertraut

Auch spielerisch schlägt God of War Laufey einen neuen Weg ein. Das Kampfsystem soll die Dynamik der klassischen God of War Spiele mit den erzählerischen Stärken der neueren Titel verbinden.

Faye setzt dabei auf Geschwindigkeit, Beweglichkeit und präzise Angriffe. Im Gegensatz zu Kratos bewegt sie sich deutlich agiler durch die Kämpfe und kann nahtlos zwischen Boden- und Luftangriffen wechseln. Laut den Entwicklern soll sich das Gameplay frisch anfühlen, gleichzeitig aber die Wurzeln der Reihe respektieren.

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Besonders interessant klingt ihre Fähigkeit zur Seelenmanipulation. Als Goldene Hand der Jötunn verfügt Faye über mächtige magische Kräfte. Im Everywhen werden diese Fähigkeiten zusätzlich verstärkt. So kann sie die Seele eines Gegners aus dessen Körper lösen, direkt angreifen oder sogar gegen andere Feinde einsetzen. Dadurch sollen kreative Kombinationsmöglichkeiten und neue Kampfstrategien entstehen.

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Neue Verbündete auf einer gefährlichen Reise

Faye wird ihre Reise nicht allein antreten. An ihrer Seite stehen Phranque, ein neugieriger kosmischer Würfel mit starkem Beschützerinstinkt, sowie Rue, die Wächterin eines mächtigen verzauberten Schwertes.

Gemeinsam stellen sie sich zahlreichen Gegnern, mächtigen Göttern und ungewöhnlichen Kreaturen aus verschiedenen Mythologien. Gleichzeitig versucht die Gruppe, den Geheimnissen des Everywhen auf den Grund zu gehen und einen Weg zurück in die Welt der Lebenden zu finden.

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Mit God of War Laufey wagt Santa Monica Studio einen spannenden Perspektivwechsel. Statt erneut Kratos in den Mittelpunkt zu stellen, erhalten Spieler die Möglichkeit, eine der faszinierendsten Figuren der nordischen Saga näher kennenzulernen.

Die Mischung aus neuer Hauptfigur, einer unbekannten Welt und frischen Gameplay-Ideen könnte der Reihe neue Impulse verleihen. Bis zum Release werden zwar noch weitere Details folgen, doch schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass Faye weit mehr ist als nur die Frau an Kratos‘ Seite.