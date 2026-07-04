PlayStation-Discs doch nicht ganz am Ende? Sony stellt für 2028 etwas klar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie GameFile.news berichtet, betrifft das Disc-Aus nur neue Spiele, die ab Jänner 2028 erscheinen. Bereits veröffentlichte Spiele und Titel, die noch vor diesem Stichtag als Disc-Version erscheinen, sollen weiterhin unterstützt werden. Publisher können demnach auch nach Jänner 2028 noch bestehende physische Medien nachproduzieren lassen. Das ist eine wichtige Klarstellung. Denn nach der ursprünglichen Ankündigung hatten viele Spieler befürchtet, dass physische PlayStation-Spiele ab 2028 komplett verschwinden oder bestehende Discs plötzlich nicht mehr relevant sein könnten. Ganz so hart scheint der Schnitt nicht zu werden.

Sony hatte im offiziellen PlayStation Blog angekündigt, dass die Produktion physischer Discs für neue PlayStation-Spiele ab Jänner 2028 eingestellt wird. Neue Spiele sollen danach über den PlayStation Store und bei Händlern nur noch in digitalen Formaten erhältlich sein.

Gleichzeitig steht dort aber auch ein wichtiger Satz: Der Übergang habe keine Auswirkungen auf Spiele, die bereits veröffentlicht wurden oder noch vor Jänner 2028 in Disc-Form erscheinen. Bestehende physische Spiele sollen nicht plötzlich abgeschnitten werden. Das bedeutet: Wer bereits PS5- oder PS4-Spiele auf Disc besitzt, muss nicht davon ausgehen, dass diese ab 2028 wertlos werden. Auch Titel, die vor dem Stichtag noch als Disc erscheinen, sollen weiterhin in diese Kategorie fallen.

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Für Sammler ist das eine kleine Entwarnung

Für Sammler ist diese Klarstellung wichtig. Denn der Unterschied zwischen „keine neuen Discs mehr“ und „keine Disc-Unterstützung mehr“ ist gewaltig. Sony beendet offenbar nicht die Nutzbarkeit bestehender Discs. Stattdessen geht es um neue Veröffentlichungen nach dem Stichtag.

Trotzdem bleibt die Entscheidung ein harter Einschnitt. Neue PlayStation-Spiele werden ab 2028 nicht mehr klassisch als Disc produziert. Wer dann aktuelle Titel kaufen möchte, wird auf digitale Versionen oder digitale Händlerformate angewiesen sein. Für den Gebrauchtmarkt, Spieleverleih und klassische Sammlungen ist das ein klarer Rückschritt.

Besonders spannend wird die Frage, wie lange Händler bestehende Disc-Spiele tatsächlich nachbestellen können. Wenn Publisher auch nach 2028 weiterhin ältere Titel nachproduzieren lassen dürfen, könnten beliebte Spiele länger physisch verfügbar bleiben. Bei kleineren Titeln oder begrenzten Auflagen dürfte sich das aber schnell ändern.

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Macht Sony physische Spiele kleiner als sie sind?

Passend dazu sorgt ein Beitrag von Lord_PSMG auf X.com für zusätzliche Diskussionen. Darin wird Sony vorgeworfen, die Bedeutung physischer Medien kleiner darzustellen, als sie tatsächlich sei. Der Beitrag verweist auf angeblich geleakte Daten und unterstellt, dass hinter dem Disc-Aus weniger technische Gründe, sondern vor allem wirtschaftliche Interessen stehen.

„Digitale Medien gewannen innerhalb des PlayStation früh in der COVID-Pandemie an Stärke, als sie – theoretisch – die Zahlen der Discs auf der Plattform überholten und einen Anteil von 65 % erreichten. Um 2023 herum zeigten die Jahresberichte von Sony, dass digitale Spiele bereits 70 % des Anteils ausmachten, doch in demselben Jahr wurde Insomniac Games gehackt, und unter den geleakten Daten befanden sich interne Unternehmenszahlen zu den physischen Verkäufen ihrer Spiele, die den wahren Anteil wie folgt enthüllten“, so Lord_PSMG. „In der offiziellen geleakten Tabelle insgesamt verkauften 31 der 33 Sony-Spiele mehr PHYSISCH als digital bis dahin. Kürzlich hatten wir das Beispiel von Astrobot, das im Vereinigten Königreich 55 % im physischen Format verkaufte und 60 % in Europa.“

Unabhängig davon, wie belastbar diese Einordnung ist, zeigt die Reaktion deutlich: Viele Spieler sehen Sonys Schritt nicht nur als normalen Markttrend, sondern als weiteren Versuch, Kontrolle über Verkäufe, Preise und den Gebrauchtmarkt zu gewinnen.

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Das Problem digitaler Besitzrechte bleibt

Auch mit dieser Klarstellung verschwindet die größere Debatte nicht. Der Trend geht klar in Richtung digitaler Spiele. Das ist bequem, aber auch riskant. Digitale Käufe hängen an Konten, Stores, Lizenzen und Servern. Physische Spiele geben Spielern zumindest mehr Kontrolle, selbst wenn auch viele Disc-Versionen heute Updates oder Downloads benötigen.

Genau deshalb sorgt Sonys Schritt weiter für Kritik. Für Unternehmen sind digitale Verkäufe attraktiver: keine Produktion, keine Logistik, kein Gebrauchtmarkt, mehr Kontrolle über Preise und Verfügbarkeit. Für Spieler bedeutet das aber weniger Eigentumsgefühl und mehr Abhängigkeit.

Die neue Klarstellung macht die Entscheidung also weniger dramatisch, aber nicht automatisch unproblematisch. Bestehende Discs bleiben relevant. Neue Spiele verlieren ab 2028 trotzdem ein wichtiges physisches Format.

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Damit versucht Sony, den Übergang weniger hart wirken zu lassen. Am grundsätzlichen Kurs ändert sich aber nichts: Die klassische PlayStation-Disc hat ein Ablaufdatum. Gaming-Mastermind Hideo Kojima teilte seine Gedanken dazu auf X.com: „Irgendwann wird selbst digitale Daten nicht mehr eigenständig von Individuen besessen werden. Immer wenn es eine große Veränderung oder ein Unfall in der Welt, in einem Land, in einer Regierung, in einer Idee, in einem Trend gibt, kann der Zugriff darauf plötzlich abgeschnitten werden. Wir werden nicht mehr frei auf die Filme, Bücher und Musik zugreifen können, die wir geliebt haben. Ich wäre ein Habenichts. Das ist es, wovor ich Angst habe. Das ist keine Gier.“