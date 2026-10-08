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Reaktion auf Kritik

Marvel’s Wolverine: Geruchsspuren lassen sich jetzt auch in der Story abschalten

Das neue Marvel’s Wolverine Update reagiert erneut auf Kritik. Spieler können die umstrittenen Geruchsspuren jetzt auch bei Story-Inhalten abschalten.

i Marvel’s Wolverine: Geruchsspuren lassen sich jetzt auch in der Story abschalten
Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Marvel’s Wolverine bekommt ein weiteres Update und Insomniac Games reagiert damit erneut auf Kritik aus der Community. Diesmal geht es um eines der auffälligsten Features des Spiels: die sogenannten Geruchsspuren.

Die blau leuchtenden Spuren sollten eigentlich zeigen, wie außergewöhnlich Wolverines Sinne sind. Viele Spieler empfanden sie allerdings als zu aufdringlich. Vor allem störte, dass das Spiel dadurch häufig sehr deutlich vorgab, wohin man als Nächstes gehen soll. Jetzt gibt Insomniac den Spielern deutlich mehr Kontrolle.

Geruchsspuren lassen sich endlich abschalten

Mit Update 1.002.001 können die sogenannten Scent Trails jetzt auch bei Story-Inhalten ein- und ausgeschaltet werden. Standardmäßig bleiben sie weiterhin aktiviert, wer sie nicht sehen möchte, kann sie aber jederzeit deaktivieren. Die entsprechende Funktion lässt sich über die Hinweis-Taste aufrufen. Auf der PS5 ist das standardmäßig R3.

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Wer die Geruchsspuren ausgeschaltet hat, kann sie bei Bedarf also trotzdem wieder kurz einblenden. Damit reagiert Insomniac ziemlich direkt auf das Feedback der Spieler. Bereits kurz nach dem Release von Marvel’s Wolverine hatte das Studio die Darstellung der Spuren deutlich abgeschwächt.

Aussicht in Wolverine © Insomniac Games, Screenshot: DailyGame

Aussicht in Wolverine © Insomniac Games, Screenshot: DailyGame

Spieler nannten sie sogar „Furzgas“

Besonders die Optik der Geruchsspuren sorgte für Spott. Die blaugrünen Effekte waren teilweise so präsent, dass sich in der Community schnell der wenig schmeichelhafte Spitzname „Furzgas“ verbreitete. Das Problem war dabei nicht unbedingt die Idee dahinter. Wolverine soll schließlich über außergewöhnlich starke Sinne verfügen.

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Vielmehr störte viele Spieler, dass diese Fähigkeit ständig sichtbar war und dadurch ein Teil der Erkundung vorweggenommen wurde. Insomniac hat deshalb bereits zuvor die Intensität der visuellen und akustischen Hinweise reduziert. Auch für optionale Inhalte konnten die Hilfen mit einem früheren Update abgeschaltet werden. Nun folgt der letzte Schritt und die Funktion gilt auch für die Story.

Insomniac hört auf die Community

Das neue Update behebt zusätzlich weitere von Spielern gemeldete Fehler und Absturzprobleme. Für Marvel’s Wolverine ist es damit bereits die dritte Anpassung, die sich direkt mit den umstrittenen Senses-Hilfen beschäftigt. Wer das Spiel lieber etwas eigenständiger erkunden möchte, kann jetzt also endlich komplett auf die blau leuchtende Führung verzichten.

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Wir haben dem Spiel eine eigene Podcast-Folge gewidmet. Höre doch gerne rein!

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