Marvel’s Wolverine: Geruchsspuren lassen sich jetzt auch in der Story abschalten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Marvel’s Wolverine bekommt ein weiteres Update und Insomniac Games reagiert damit erneut auf Kritik aus der Community. Diesmal geht es um eines der auffälligsten Features des Spiels: die sogenannten Geruchsspuren.

Die blau leuchtenden Spuren sollten eigentlich zeigen, wie außergewöhnlich Wolverines Sinne sind. Viele Spieler empfanden sie allerdings als zu aufdringlich. Vor allem störte, dass das Spiel dadurch häufig sehr deutlich vorgab, wohin man als Nächstes gehen soll. Jetzt gibt Insomniac den Spielern deutlich mehr Kontrolle.

Geruchsspuren lassen sich endlich abschalten

Mit Update 1.002.001 können die sogenannten Scent Trails jetzt auch bei Story-Inhalten ein- und ausgeschaltet werden. Standardmäßig bleiben sie weiterhin aktiviert, wer sie nicht sehen möchte, kann sie aber jederzeit deaktivieren. Die entsprechende Funktion lässt sich über die Hinweis-Taste aufrufen. Auf der PS5 ist das standardmäßig R3.

Werbung

Wer die Geruchsspuren ausgeschaltet hat, kann sie bei Bedarf also trotzdem wieder kurz einblenden. Damit reagiert Insomniac ziemlich direkt auf das Feedback der Spieler. Bereits kurz nach dem Release von Marvel’s Wolverine hatte das Studio die Darstellung der Spuren deutlich abgeschwächt.

Spieler nannten sie sogar „Furzgas“

Besonders die Optik der Geruchsspuren sorgte für Spott. Die blaugrünen Effekte waren teilweise so präsent, dass sich in der Community schnell der wenig schmeichelhafte Spitzname „Furzgas“ verbreitete. Das Problem war dabei nicht unbedingt die Idee dahinter. Wolverine soll schließlich über außergewöhnlich starke Sinne verfügen.

Werbung

Vielmehr störte viele Spieler, dass diese Fähigkeit ständig sichtbar war und dadurch ein Teil der Erkundung vorweggenommen wurde. Insomniac hat deshalb bereits zuvor die Intensität der visuellen und akustischen Hinweise reduziert. Auch für optionale Inhalte konnten die Hilfen mit einem früheren Update abgeschaltet werden. Nun folgt der letzte Schritt und die Funktion gilt auch für die Story.

Insomniac hört auf die Community

Das neue Update behebt zusätzlich weitere von Spielern gemeldete Fehler und Absturzprobleme. Für Marvel’s Wolverine ist es damit bereits die dritte Anpassung, die sich direkt mit den umstrittenen Senses-Hilfen beschäftigt. Wer das Spiel lieber etwas eigenständiger erkunden möchte, kann jetzt also endlich komplett auf die blau leuchtende Führung verzichten.

Wir haben dem Spiel eine eigene Podcast-Folge gewidmet. Höre doch gerne rein!

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.