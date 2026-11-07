Bloodborne 2: Ex-PlayStation-Chef enthüllt, woran eine Fortsetzung scheitern könnte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit elf Jahren warten Fans auf Bloodborne 2. Doch weder eine Fortsetzung noch ein Remaster des PS4-Klassikers sind bislang erschienen. Jetzt nennt der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden einen möglichen Grund: die komplizierten Rechteverhältnisse zwischen Sony, FromSoftware und dessen Mutterkonzern Kadokawa. Offenbar reicht es nicht, wenn nur eines der beteiligten Unternehmen ein neues Bloodborne entwickeln möchte.

Im Gespräch mit dem Podcast The Trophy Room erklärt Layden, dass eine Rückkehr der Marke deutlich schwieriger sein könnte, als viele Spieler vermuten. Der frühere Sony-Manager sieht die notwendigen Absprachen zwischen den Unternehmen als eines der größten Hindernisse.

Ich denke, die größte Herausforderung besteht darin, dass alle Beteiligten derselben Sache zustimmen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Sony oder FromSoftware eine Fortsetzung offiziell abgelehnt haben. Layden beschreibt die aus seiner Sicht schwierige Situation. Er bestätigt weder konkrete Verhandlungen noch ein bereits eingestelltes Bloodborne 2.

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Warum Sony Bloodborne nicht einfach zurückbringen kann

Bloodborne entstand 2015 in Zusammenarbeit zwischen FromSoftware und Sonys damaligem Japan Studio. Sony veröffentlichte das Action-Rollenspiel exklusiv für PS4. Seitdem hat sich allerdings einiges verändert. Japan Studio wurde aufgelöst, während FromSoftware inzwischen zum japanischen Medienkonzern Kadokawa gehört.

Layden glaubt, dass bei einem neuen Projekt zahlreiche Interessen berücksichtigt werden müssten. Hinzu kommt eine kreative Herausforderung: Wie entwickelt man einen Nachfolger, der das Original respektiert und gleichzeitig dessen außergewöhnlichen Erfolg wiederholen kann?

Dass die Situation kompliziert ist, hatten bereits frühere Berichte angedeutet. Im März wurde bekannt, dass FromSoftware angeblich mehrere Bloodborne-Projekte abgelehnt hat. Darunter soll sich auch ein Remake-Vorschlag von Bluepoint Games befunden haben. Diese Berichte sind allerdings nicht offiziell bestätigt. Laydens neue Aussage liefert eine mögliche Erklärung für solche Schwierigkeiten, beweist aber nicht, dass tatsächlich Streit über die Rechte besteht.

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Selbst ein Bloodborne-Remaster lässt weiter auf sich warten

Für Fans ist die Situation besonders frustrierend. Während FromSoftware mit Elden Ring einen Welterfolg feierte und Sony zahlreiche ältere PlayStation-Spiele modernisierte, blieb Bloodborne weitgehend unangetastet. Auf der PS5 läuft weiterhin nur die ursprüngliche PS4-Version mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Einen offiziellen 60-FPS-Patch, ein PS5-Remaster oder eine PC-Portierung gibt es bis heute nicht.

Dabei fehlt es offenbar nicht an Interesse. Laut aktuellen Analystenschätzungen verkauft sich Bloodborne selbst 2026 noch überraschend gut. Rund 250.000 Exemplare sollen allein in diesem Jahr verkauft worden sein. Ob die Rechteverhältnisse tatsächlich der ausschlaggebende Grund für das Ausbleiben einer Fortsetzung sind, bleibt offen. Layden arbeitet schon seit Jahren nicht mehr bei Sony und spricht nicht im Namen des Unternehmens.

Seine Einschätzung macht allerdings deutlich, dass ein neues Bloodborne möglicherweise nicht allein an fehlenden Ideen oder mangelndem Interesse scheitert. Selbst wenn Sony einen Nachfolger finanzieren wollte, müssten sich offenbar erst mehrere Beteiligte auf das Projekt einigen.

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