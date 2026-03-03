FromSoftware verhindert laut Insidern neue Bloodborne-Projekte

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Es sorgte für Aufschrei bei Fans, als Sony im Februar die Schließung von Bluepoint Games ankündigte. Damit ging für manche auch die Hoffnung verloren, dass sich das Entwicklerstudio einem Remaster oder Remake des Souls-Klassikers Bloodborne widmen könnte – immerhin war Bluepoint zuvor für das PS5-Remake von Demon’s Souls zuständig. Inzwischen wird gemunkelt, dass genau das tatsächlich fast Realität geworden wäre. Insidern zufolge hat Bluepoint nämlich ein Remake von Bloodborne vorgeschlagen (via Bloomberg).

Nach den Gerüchten sei das Studio im Vorjahr aber abgeblitzt – jedoch nicht bei Sony, die für eine Zusage bereit gewesen wären. Vielmehr hätte sich FromSoftware, ursprünglicher Entwickler von Bloodborne, quergelegt. Inzwischen meldete sich ein weiterer Brancheninsider, demzufolge das Studio viele weitere Projekte rund um die Marke blockieren soll. „Ich könnte zehn Firmen nennen, die eine Fortsetzung, ein Spin-off oder ein Remake von Bloodborne vorgeschlagen haben, darunter auch meine“, schreibt der Indie-Entwickler Brandon Sheffield auf der Social-Media-Plattform Bluesky. „Es wird aber einfach nicht geschehen, es sei denn, FromSoft entscheidet dafür.“

Werbung

Souls-Chef lässt niemanden an Bloodborne-Remaster oder Sequel

Bereits 2025 eklärte Ex-PlayStation-Chef Shu Yoshida, dass Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki selbst an Bloodborne werkeln möchte, aber die Zeit fehle: “Ich glaube also, dass er interessiert ist, aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er Bloodborne nicht selbst machen kann. Aber er möchte auch nicht, dass jemand anderes sich daran macht. Das ist jedenfalls meine Theorie. Das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch (via The Game Post).” Erst kürzlich erklärte Miyazaki, dass kein Spiel so “persönlich” für ihn gewesen sei wie Bloodborne.

Inzwischen hat Bloodborne über zehn Jahre auf dem Buckel, aber Nachfolger oder ein Remaster blieben bisher aus. Auf PlayStation 5 ist der Titel in seiner Ursprungsfassung immerhin weiter erhältlich. Dort verbessert die Performance der Konsole die Ladezeiten, aber ein Performance-Upgrade für 60 Bilder pro Sekunde wurde nie bereitgestellt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung