Souls-Erfinder Miyazaki: Bloodborne war sein “persönlichstes” Spiel

Bloodborne zählt für viele zu den besten Games aus dem Souls-Universum – inklusive Serienerfinder Hidetaka Miyazaki. Beim PlayStation-exklusiven Action-RPG handele es sich um sein “persönlichstes” Spiel, wie er in einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin Game Informer verriet (via gamesradar+). Neuigkeiten rund um die Marke Bloodborne lassen indes auf sich warten. Gerüchte über einen Nachfolger haben sich bisher nicht bewahrheitet.

Was macht Bloodborne für Souls-Erfinder Miyazaki so besonders? „Ich habe viele meiner eigenen Ideen in dieses Spiel einfließen lassen“, sagt das Mastermind hinter Dark Souls und Elden Ring über das gotisch angehauchte Bloodborne. Das zeige sich in allen Aspekten des Titels, „sei es die Geschichte, die Weltgestaltung oder die Spielmechaniken und Systeme, die dort zum Einsatz kommen.“ Kein anderer Titel spiegele seinen eigenen Spielgeschmack so stark wider.

Bloodborne – PlayStation-Klassiker ohne offizielle Updates

2015 kam Bloodborne offiziell auf den Markt, wobei Sony bei der Produktion des PS4-exklusiven Titels ausgeholfen hat: „Es war wahrscheinlich der anspruchsvollste Entwicklungszyklus, den wir aus Sicht des Studios je hatten.“ Das dürfte bei vielen Zockern einen Eindruck hinterlassen haben. Bei Kritikern und Fans räumte Bloodborne Top-Wertungen ab (via MetaCritic). Erst mit Elden Ring konnten Miyazaki und Entwicklerstudio FromSoftware den PS4-Klassiker beim Wertungsdurchschnitt ausstechen.

Auf einen zweiten Teil von Bloodborne oder ein Performance-Update für den Erstling auf der PS5 wurde seit jeher vergeblich gewartet. Ungeduldige Fans haben das Ruder inzwischen selbst übernommen. Mit inoffiziellen Emulatoren läuft Bloodborne inzwischen mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde auf PC (via Digital Foundry).

