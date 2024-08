Neues Bloodborne in Arbeit? – Was steckt hinter den Gerüchten?

Wieder einmal ist ein Gerücht über ein Bloodborne-Spielprojekt aufgetaucht. Dieses Mal stammt es von einer unerwarteten Quelle, dem Film-Insider DanielRPK. Er behauptet, dass ein neues Bloodborne in der Entwicklung ist.

Bloodborne, das 2015 exklusiv für die PlayStation 4 (PS4) veröffentlicht wurde, gilt als eines der besten Spiele von FromSoftware. Die Nachfrage nach einem Remaster oder einer Fortsetzung ist seit Jahren hoch, besonders seit der Veröffentlichung der PS5. Doch bisher ist nichts passiert.

Neues Bloodborne – Wie hoch stehen die Chancen?

Es wäre nicht das erste Mal, dass es Gerüchte über das Bloodborne-Franchise gibt. DanielRPK, ein Insider, der normalerweise Leaks zu Filmen veröffentlicht, hat diese Information auf seinem (kostenpflichtigen) Patreon-Kanal geteilt. „Ich habe gehört, dass ein neues Bloodborne -Spielprojekt in der Entwicklung ist“, so die Aussage. Ob es sich dabei um ein Remaster, eine Fortsetzung oder ein vollständiges Remake des Originalspiel handelt wurde nicht gesagt. Ungewöhnlich ist, dass der Leaker normalerweise über Filme gut Bescheid weis. Aber über Bloodborne von FromSoftware?

Wie glaubwürdig ist das Gerücht? Fans sollten vorsichtig sein. DanielRPK hat keine konkreten Beweise geliefert, und es gibt keine offiziellen Bestätigungen von Sony oder FromSoftware.

Was sagt die Vergangenheit? Vor einigen Monaten behauptete der Insider Jeff Grubb, dass FromSoftware nicht an einem Bloodborne-Remaster oder PC-Port arbeitet. Das könnte bedeuten, dass Sony selbst an einem neuen Projekt arbeitet. Angeblich arbeitet Bluepoint (Demon’s Souls) an einem PS5-Remaster. Es gibt aber einen Haken: Gerüchte dazu sind bereits mehr als 4 Jahre alt und seitdem haben wir dazu nichts mehr gehört.

Trotz der vielen Gerüchte bleibt unklar, ob und wann ein neues Bloodborne-Spiel erscheinen wird.

Fans sollten skeptisch bleiben und auf offizielle Ankündigungen warten. Wenn ein Bloodborne-Spielprojekt in Arbeit ist, dann eher bei einem der Sony-Studios, als bei FromSoftware. Immerhin ist Sony im Besitz des Franchise. Angesichts des großen Interesse der Fangemeinde ist es schwer vorstellbar, dass Sony keine Pläne damit hat. Allerdings bleibt dies abzuwarten.

