PC-Spieler dürfen sich auf weitere PlayStation-Portierungen freuen

Nicht viele PlayStation-Spiele haben es bisher auf den PC geschafft, aber es werden mehr kommen, wie man aus Sonys Finanzbericht herausliest

God of War Ragnarök erschien am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

Die PC-Portierungen von exklusiven PlayStation-Spielen waren die letzten Jahre immer wieder im Gespräch. Die Erfolge geben Sony Recht, “ihre” Titel auch für den PC-Markt zu erschließen – auch wenn es immer wieder Startprobleme gibt. Zuletzt erschien The Last of Us: Part 1 auf dem PC, mit schweren Leistungsproblemen.

Hochwertige PC-Portierungen sind gut und wichtig, so sieht es zumindest auch Sony. Mit Uncharted, Spider-Man und The Last of Us brachte PlayStation seine Franchises 2022 auch für Steam. Returnal erschien Anfang 2023 und wurde extrem positiv aufgenommen.

WERBUNG

Die Ankündigung von PlayStation-Ports für PC erfreut Spieler, da Sony-Exklusivtitel für ihre hohe Qualität bekannt sind. Zum Beispiel hat God of War Ragnarök letztes Jahr mehrere Auszeichnungen erhalten und gilt als PlayStation-Spiel des Jahres 2022.

Wann startet God of War Ragnarök für PC?

Sony hat in seinen Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 (01.03.2022 bis 31.03.2023) angekündigt, dass es im kommenden Jahr weitere Katalogtitel für den PC einführen wird. Es bleibt unklar, welche PlayStation-Exklusivtitel portiert werden, aber es ist eine aufregende Aussicht für Spieler, die keine PlayStation besitzen. Es wird nicht erwartet, dass zeitgleich neue exklusive PlayStation-Spiele veröffentlicht werden. Spieler können sich also wahrscheinlich auf Portierungen älterer Titel einstellen. Es gibt jedoch derzeit keine offiziellen Informationen darüber, welche Spiele portiert werden.

Als aussichtsreich gilt God of War Ragnarök, dass noch 2023 veröffentlicht werden könnte, so unsere Annahme.

Welche PC-Ports von PlayStation-Spielen gelten aus aussichtsreich?

Da Sony explizit keine Spiele genannt hat, wird spekuliert, welche exklusiven PlayStation-Spiele auf den PC portiert werden, darunter möglicherweise

Spieler hoffen schon lange auf eine PC-Version von Bloodborne. Sony plant, durch PC-Ports zusätzliche Einnahmen zu erzielen, aber es ist unklar, welche Titel portiert werden.

Möglicherweise wird Sony in Zukunft eine Abonnementdienst für PC-Spieler anbieten, um seine Bibliothek klassischer PlayStation-Spiele zugänglich zu machen, aber ob dies passieren wird, bleibt unklar. Einige der PlayStation-Spiele, die bisher am PC veröffentlicht wurden, sind Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Days Gone und Detroit: Become Human.