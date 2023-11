Laut einem neuen Bericht in der Filmbranche arbeitet Sony Pictures möglicherweise an einem Filmprojekt basierend auf dem beliebten Spiel Bloodborne. Die Produktion soll unter der Leitung des Produzenten Lorenzo Di Bonaventura und des Autors Darren Lemke stehen. Bisher gibt es jedoch keine Informationen über den Regisseur des Films, was darauf hindeuten könnte, dass Sony diese wichtige Position noch besetzen muss.

Der Autor Darren Lemke kann bereits auf beeindruckende Werke wie “Shazam!”, “Gemini Man”, “Goosebumps” und “The Wheel of Time” zurückblicken. Lorenzo Di Bonaventura, der seit 2005 als Produzent tätig ist, hat an großen Franchise-Filmen wie “Transformers” und “GI Joe” mitgewirkt, aber auch Videospiele wie “DOOM” und “Dead Rising” auf die Leinwand gebracht.

Entwickelt Sony Pictures einen Bloodborne-Film?

Woher stammt das Gerücht? Die Quelle dieser aufregenden Nachrichten ist der Brancheninsider Daniel Richtman (via Patreon, Artikel hinter einer Paywall), der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwiesen hat, aber auch Fehler gemacht hat. Um seine Behauptung zu untermauern, liefert Richtman eine vage Beschreibung des Films, die nur wenige Details preisgibt (via Comicbook.com).

Das durchgesickerte Dokument besagt:

“Das Sony-Projekt basiert auf dem gleichnamigen PlayStation-Spiel. ‘Bloodborne’ folgt der Figur des Spielers, einem Jäger, durch die heruntergekommene gotische, von der viktorianischen Ära inspirierte Stadt Yharnam, deren Bewohner an einer durch Blut übertragenen Krankheit leiden, die sie in schreckliche Bestien verwandelt. Der Versuch, die Quelle der Seuche zu finden, führt den Charakter des Spielers auf eine Reise, bei der er gegen Bestien und kosmische Wesen kämpft.”

Ob diese Informationen der Wahrheit entsprechen, bleibt ungewiss. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel Bloodborne seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 von PlayStation eher vernachlässigt wurde, ist es schwer vorstellbar, dass plötzlich ein Filmprojekt in Arbeit ist. Dennoch hat die Quelle in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet.

Was sagt die offizielle Seite? Sony hat bisher keinen Kommentar abgegeben, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. Sollte es jedoch Neuigkeiten geben, werden wir dich sofort darüber informieren. Bis dahin solltest du diese Informationen mit Vorsicht genießen. Selbst wenn sie korrekt sind, könnten sich im Verlauf der Produktion Änderungen ergeben, die diese Informationen überholen!