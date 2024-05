Have a Nice Death wird Teil vom Xbox Game Pass

Die Xbox-Game-Pass-Bibliothek wurde um Have a Nice Death erweitert. Das stilvolle und schillernde Roguelike ist der 17. neue Titel, der im April 2024 den Xbox Game Pass erreicht. Have a Nice Death ist das zweite Spiel der Magic Design Studios aus Montpellier, Frankreich. Es wurde im März 2023 veröffentlicht und von der Kritik sehr gelobt. Viele Kritiker lobten den Titel für seine fesselnde Spielmechanik, die satirischen Themen und die schnellen Kämpfe. Ein Jahr nach seiner Veröffentlichung hat dieses einzigartige Roguelike-Spiel mehr als 8.000 “sehr positive” Steam-Bewertungen und einen Metacritic-Metascore, der je nach Plattform zwischen 77 und 81 liegt.

Der Herausgeber Arc Games hat Have a Nice Death nun auf dem Abonnementdienst von Microsoft veröffentlicht, wo es am 30. April debütierte. Wie üblich wurde diese Veröffentlichung im Voraus angekündigt. Microsoft bestätigte die Ankunft des Spiels im Rahmen der Ankündigung des Xbox Game Pass April 2024 Wave 2 Lineup. Der Titel ist jetzt für alle Nicht-Core-Mitglieder des Dienstes verfügbar und kann sowohl auf dem PC als auch auf den letzten beiden Generationen der Xbox-Konsolen gespielt werden. Das Spiel enthält 37 Erfolge im Wert von insgesamt 1.000 Gamerscore-Punkten.

Have a Nice Death im Xbox Game Pass spielbar

Mit diesem Release wird die Sammlung von Roguelike-Spielen im Xbox Game Pass erweitert. Have a Nice Death ist ein herausragendes Beispiel seines Genres. Es hat ein tolles Gameplay und man kann es oft spielen. Was diesen Titel besonders macht, ist die Idee, dass man als Chef von Death Incorporated, Mr. Grim Reaper, spielt. Das Spiel beginnt damit, dass der Tod unter Bergen von Papierkram begraben wird. Seine Schergen, die Sorrows, sind zu enthusiastisch und bringen die Seelen auf der Erde ins Jenseits.

Jeder Sorrow steht für einen anderen Tod. Es gibt Sorrows für Sucht, Naturkatastrophen, Krankheit und Krieg. Die Sorrows sind die Hauptfiguren in Have a Nice Death. Sie haben alle ihre eigenen Umgebungen und kommentieren das Leben. Das Spiel ist ähnlich wie Dead Cells. Man kämpft gegen Gegner und erobert prozedural generierte Levels. Have a Nice Death ist der letzte Titel, der im Mai 2024 zu Microsofts Abonnementdienst Xbox Game Pass hinzugefügt wurde. Die erste Welle von Xbox Game Pass-Spielen für Mai 2024 wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.