Xbox Game Pass: Das sind die Neuzugänge im April

Die aktuelle Nintendo-Direct-Präsentation enthielt überraschenderweise Xbox-bezogene Neuigkeiten. Sie bestätigte das Veröffentlichungsdatum für Another Crab’s Treasure im Xbox Game Pass. Day-One-Spiele werden in der Regel lange im Voraus angekündigt, damit die Abonnenten genügend Zeit haben, sich auf die Neuerscheinungen vorzubereiten.

Another Crab’s Treasure wurde vor einiger Zeit als Day-One-Xbox-Game-Pass-Spiel bestätigt. Another Crab’s Treasure ist ein Spiel, das Souls-ähnlich ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer Krabbe und kämpfen gegen andere Meeresbewohner, um zu überleben. Der Titel hat dank seines einzigartigen Humors und seiner komödiantischen Herangehensweise an ein Genre voller typisch tödlich-ernster Spiele für Aufsehen gesorgt.

In der aktuellen Nintendo-Direct-Präsentation wurde bestätigt, dass Another Crab’s Treasure am 25. April erscheint. Zum Start wird es für Switch, PC, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich sein. Abonnenten des Xbox Game Pass können sich darauf freuen, es am 25. April ohne den vollständigen Preis von rund 30 Euro zu spielen.

Diese Spiele kommen im April in den Xbox Game Pass

Botany Manor (9. April)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (25. April)

Another Crab’s Treasure (25. April)

Manor Lords (26. April)

Another Crab’s Treasure ist nicht das einzige Day-One-Spiel, das für Xbox Game Pass im April 2024 bestätigt wurde. Abonnenten können sich im Moment auch auf Botany Manor (9. April), Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (24. April) und Manor Lords (26. April) freuen. Weitere Informationen zu den Spielen werden veröffentlicht, sobald der entsprechende Monat beginnt.

Auf der letzten Nintendo-Direct-Veranstaltung wurde neben der Enthüllung des Veröffentlichungsdatums für das Xbox-Game-Pass-Spiel Another Crab’s Treasure auch bestätigt, dass einige von Xbox veröffentlichte Spiele für die Nintendo Switch erscheinen werden. Die Xbox-Spiele Grounded und Pentiment werden auf Nintendos Heimkonsole/Handheld-Hybrid verfügbar sein.

Außerdem werden weitere Rare-Spiele auf Switch Online erscheinen. Obwohl Rare im Besitz von Xbox ist, hat das Studio die Erlaubnis erhalten, einige seiner klassischen Spiele auf Nintendos Abonnement-Service zu bringen. Fünf weitere Rare-Spiele werden im Laufe des Tages auf Nintendo Switch Online verfügbar sein: Battletoads in Battlemaniacs, Blast Corps, Killer Instinct, R.C. Pro-Am und Snake Rattle ‘n’ Roll.

Worum geht es in Another Crab’s Treasure

Another Crab’s Treasure ist ein Soulslike-Abenteuer, das in einer zerfallenden Unterwasserwelt spielt. Als Kril, der Einsiedlerkrebs, musst du den Müll um dich herum als Schalen tragen, um Angriffen von Feinden standzuhalten, die viele Male größer sind als du. Begib dich auf eine epische Schatzsuche, um deine gepfändete Schale zurückzukaufen, und entdecke die dunklen Geheimnisse hinter dem verschmutzten Ozean.

Das Spiel wurde vom Studio Aggro Crab Games entwickelt und soll am 25. April 2024 für Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, den PC und die PlayStation 5 erscheinen. Es bietet herausfordernde Soulslike-inspirierte Kämpfe, eine große lebhafte Unterwasserwelt zum Erkunden, über 50 Schalen zum Anprobieren und Angreifen, eine Vielzahl von mächtigen sogenannten Umami-Fähigkeiten, um deine Feinde zu vernichten, und viel zu viele feindselige Krabben.