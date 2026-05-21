Nach Kingdom Come: Deliverance 2 plant Warhorse Studios jetzt das nächste große RPG

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der riesige Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 scheint für Warhorse Studios erst der Anfang gewesen zu sein. Während viele Spieler aktuell noch mitten im mittelalterlichen Rollenspiel versinken, arbeitet das Studio offenbar bereits an mehreren neuen Projekten gleichzeitig.

Besonders spannend dabei: Fans könnten nicht nur eine weitere Reise im Kingdom Come-Universum bekommen, sondern möglicherweise sogar ein komplett neues Fantasy-RPG.

Ein neues Abenteuer im Kingdom Come-Universum ist bereits bestätigt

Inzwischen ist offiziell bestätigt, dass Warhorse Studios an einer neuen „Kingdom Come“-Erfahrung arbeitet. Noch ist allerdings unklar, ob es sich dabei tatsächlich um Kingdom Come: Deliverance 3, ein Spin-off oder ein kleineres Zwischenprojekt handelt.

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Genau diese Unsicherheit sorgt aktuell für zahlreiche Diskussionen in der Community. Viele Spieler hoffen natürlich direkt auf einen vollwertigen Nachfolger, nachdem Kingdom Come: Deliverance 2 bei Fans und Kritikern extrem gut ankam.

Andere rechnen eher mit einem eigenständigen Spin-off, das die Wartezeit bis zum nächsten großen Hauptspiel verkürzen soll. Gerade weil das Studio zuletzt stark gewachsen ist, halten viele Fans mittlerweile sogar mehrere parallele Projekte für realistisch.

Gleichzeitig arbeitet das Studio offenbar an einem Fantasy-RPG

Besonders überraschend ist allerdings ein weiteres Projekt von Warhorse Studios. Das Team entwickelt derzeit zusätzlich ein großes Open-World-RPG im „Mittelerde“-Universum von Der Herr der Ringe.

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Damit verlässt das Studio erstmals den rein historischen Ansatz der Kingdom Come-Reihe und wagt sich in klassische Fantasy-Gefilde. Genau das macht viele Fans aktuell neugierig. Denn die realistische und detailverliebte Herangehensweise von Warhorse Studios könnte perfekt zu einem etwas bodenständigeren RPG im Tolkien-Universum passen.

Bislang gibt es dazu allerdings kaum konkrete Informationen. Weder Gameplay noch Story-Details wurden bisher gezeigt.

Der Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 verändert vieles

Dass Warhorse Studios inzwischen so ambitioniert plant, überrascht allerdings kaum. Kingdom Come: Deliverance 2 entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele der vergangenen Jahre.

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Vor allem die Mischung aus realistischer Spielwelt, komplexem Kampfsystem und glaubwürdiger Mittelalter-Atmosphäre kam bei vielen Spielern extrem gut an. Genau deshalb ist das Vertrauen in das Studio mittlerweile deutlich größer als noch vor einigen Jahren.

In der Community wird deshalb bereits intensiv darüber spekuliert, wie ein Fantasy-Spiel von Warhorse Studios überhaupt aussehen könnte. Viele Fans wünschen sich dabei vor allem die gleiche Tiefe und Glaubwürdigkeit wie bei Kingdom Come — nur eben mit Monstern, Magie und einer größeren offenen Welt.

Hier geht es zu unserer Game Review von der PS5-Version des Spiels.

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