Warhorse Studios: Hinweise auf unbekanntes „Unreal Engine“-Spiel neben Kingdom Come: Deliverance 3

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans von Warhorse Studios kennen das Studio vor allem für eines: kompromisslose Mittelalter-Rollenspiele mit historischer Tiefe, wie zuletzt in Kingdom Come: Deliverance 2. Doch hinter den Kulissen könnte sich gerade deutlich mehr tun, als viele ahnen. Ein neues Gerücht sorgt aktuell für Gesprächsstoff und es könnte die Zukunft des Studios nachhaltig verändern.

Während als nahezu sicher gilt, dass Warhorse derzeit an Kingdom Come: Deliverance 3 in der CryEngine arbeitet, mehren sich Hinweise auf ein zweites Projekt, das offenbar auf der Unreal Engine basiert. Offiziell bestätigt ist nichts. Doch die Spuren, die Warhorse selbst hinterlässt, sind auffällig deutlich.

Der wohl stärkste Hinweis findet sich in mehreren aktuellen Stellenausschreibungen. Besonders ins Auge sticht die Position eines Senior Technical Animators, bei der explizit Erfahrung mit Unreal Animation Blueprints, State Machines und physikbasierten Animationen gefordert wird. Das sind keine allgemeinen Engine-Kenntnisse, sondern klar auf Produktionsarbeit mit Unreal Engine zugeschnitten. Auch eine Ausschreibung für einen DevOps / Infrastructure Engineer wirft Fragen auf. Dort werden TeamCity und Unreal Engine Horde als wünschenswerte Kenntnisse genannt. Werkzeuge, die speziell im Unreal-Umfeld für Build-, Test- und Automatisierungsprozesse genutzt werden.

Externer Recruiting-Post spricht offen von einem UE-Projekt

Besonders brisant ist ein externer Beitrag aus der Tech-Art-Community. In einem Recruiting-Thread (via Reddit) wird explizit ein „Next UE Project“ von Warhorse erwähnt. Der Account dahinter gibt sich als Jakub Holík, Lead TechOps bei Warhorse, zu erkennen. Sollte das zutreffen, wäre das der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass intern tatsächlich an einem „Unreal Engine“-Spiel gearbeitet wird.

Hinzu kommt eine weitere Stellenausschreibung für Lighting Artists, in der Blueprints als Pluspunkt genannt werden. Ebenfalls ein Begriff, der stark mit Unreal-Workflows verbunden ist.

Zwei Projekte parallel? Das wäre ein großer Schritt

Interessant ist auch die Wortwahl in mehreren Anzeigen. Dort ist wiederholt von der Arbeit an „AAA-Spielen“ im Plural die Rede. Gleichzeitig baut Warhorse seine internen Strukturen sichtbar aus: mehr QA-Stellen, klar definierte Einarbeitungszeiträume (teils ab Frühjahr 2026), zusätzliche Tools- und CI-Kapazitäten. All das passt weniger zu einem Studio mit nur einem Projekt und deutlich mehr zu einem Team, das parallel entwickelt.

Das heizt natürlich Gerüchte an, woran die Mittelalter-Rollenspiel-Experten aus Prag arbeiten. Die Reddit-Community geht davon aus, dass Kingdom Come: Deliverance 3 in der CryEngine bleiben wird. Doch was ist dieses „Projekt X“? Wahrscheinlich ist es noch viel zu früh für Spekulationen.

Es handelt sich um ein Gerücht, gespeist aus öffentlich einsehbaren Quellen und Community-Analysen. Doch die Dichte und Qualität der Hinweise ist ungewöhnlich hoch. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre es ein spannender Strategiewechsel für Warhorse Studios. Die Unreal Engine würde dem Studio völlig neue Möglichkeiten eröffnen: technisch, kreativ und vielleicht sogar genreübergreifend. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt allerdings alles nur reine Spekulation. Vielleicht probiert man sich auch an der UE für das nächste Kingdom Come.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!